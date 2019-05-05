«الاتحاد للقطارات دي بي» استشاري تشغيل المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «الاتحاد للقطارات دي بي»، المسؤولة عن عمليات وصيانة المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات التي تم تأسيسها نتيجة شراكة بين شركة الاتحاد للقطارات بنسبة 51% وشركة «دويتشه بان» بنسبة 49%، عن اختيارها لأن تكون «استشاري التشغيل» للمرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، وبعد 5 سنوات من الخبرة والنجاح المتميز في العمليات التشغيلية للمرحلة الأولى من الشبكة.

وستقوم شركة «الاتحاد للقطارات دي بي» بخبرتها الرائدة وبالدروس المستفادة من العمليات التشغيلية للمرحلة الأولى، بتقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية لشركة الاتحاد للقطارات خلال المرحلة الثانية، منها مراجعة تصميم الأصول، وتطوير متطلبات التوطين، إلى جانب إعداد الإجراءات التشغيلية وخطط إدارة السلامة، وذلك للعمل على تسليم المشروع وفقاً للميزانية المحددة، وبأقل تكلفة تشغيلية.

وقال سعيد سالم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للقطارات دي بي»: «بعد نجاحنا في السنوات الخمس الماضية في العمليات التشغيلية للمرحلة الأولى، نفخر باختيارنا استشاري التشغيل للمرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية والذي إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على شراكتنا القوية مع شركة الاتحاد للقطارات، وثقتها بما نمتلكه من خبرة محلية وعالمية، وكوادر وطنية على قدرٍ عالٍ من الكفاءة والمسؤولية»، مشيراً إلى أن الشركة تجمع بين الخبرة المحلية وأفضل الممارسات العالمية من شراكتها مع مشغل السكك الحديدية الألماني، «دويتشه بان».

من جانبه، قال أحمد الهاشمي، مدير إدارة الاستراتيجية والتسويق في شركة الاتحاد للقطارات: «نمضي قدماً في إنجاز مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، حيث نعمل حالياً على تطوير المرحلة الثانية من هذا المشروع الوطني، وانطلاقاً من سعينا إلى وجود شريك قوي يمتلك الخبرة الوافية فقد تم اختيار شركة الاتحاد للقطارات دي بي لأن تكون «استشاري التشغيل» لنستكمل سوياً النجاحات الباهرة التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى والتي تم تسليمها وفقاً للميزانية والوقت المحددين، كما سنعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة النموذج الأمثل لتشغيل شبكة المرحلة الثانية ومن المتوقع أن نقوم بتأهيل الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال».