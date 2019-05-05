سعيد بن طحنون يفتتح فرع شركة الدعم للمنتجات الغذائية

العين (وام) افتتح معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أمس الأول الفرع الأول لشركة «الدعم للمنتجات الغذائية» التي يمثلها محمد بن ثعلوب الدرعي رئيساً لمجلس إدارتها بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة حمد مطر النيادي، ومعالي السيد عبد الرحيم الهاشمي، ومعالي الدكتورة موزة غباش، ومعالي سعيد المقبالي، وذلك في منطقة الصناعية في مدينة العين.

وأشار معاليه إلى القيمة الكبيرة التي تمثلها هذه الشركة بالرؤية العميقة في تعزيز الدور الإيجابي لمجلس الإدارة بقيادة محمد بن ثعلوب الدرعي وجميع المعنيين بالأمر من المواطنين الذين يقدمون الجهود الكبيرة في كل من شأنه تنمية الوطن وتأكيد الدور الإيجابي في الدفاع عن مكتسباته التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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