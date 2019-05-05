رئيس «صحة» يزور قصر الحصن ووفدها يزور قصر الوطن

أبوظبي (الاتحاد) قام سالم النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، يرافقه راشد القبيسي نائب الرئيس التنفيذي لـ «صحة» بزيارة قصر الحصن الذي يعد من أهم الصروح التاريخية والتراثية في العاصمة أبوظبي.

وتجول النعيمي والقبيسي، في أرجاء القصر وتعرفا على تاريخ إمارة أبوظبي وإرثها القديم الذي يروي قصة نجاح تربط الماضي بالحاضر، واطلعوا على الإنجازات التي حققتها الإمارة على مدى ثلاثة قرون حتى أصبح هذا القصر من أبرز المعالم السياحية التي تفتخر بها العاصمة الإماراتية أبوظبي، واستمعا كذلك إلى شرح عن أهمية قصر الحصن والدور المهم الذي قام به في صناعة الأحداث التاريخية في المنطقة، وشاهدا المعروضات القيمة التي تبرز ملامح الثقافة الإماراتية الأصيلة وهويتها المتميزة.

من جانب آخر، زار وفد من شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، «قصر الوطن» الذي يشكّل معلماً حضارياً ضمن مجمع قصر الرئاسة في أبوظبي، وواحداً من بين عدد محدود من المجمعات الرئاسية على مستوى العالم التي تفتح أبوابها أمام الجمهور.

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