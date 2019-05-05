34 أسرة منتجة تعد وجبات «إفطار صائم» في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

تشارك 34 أسرة مواطنة منتجة في برنامج إعداد إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك في رأس الخيمة والذي تنفذه مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية سنوياً في كافة إمارات الدولة بالتعاون مع الأسر المواطنة المنتجة في كل مدن وإمارات الدولة.

وبدأت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة حملاتها التوعوية الميدانية الموجهة إلى منازل الأسر المنتجة التي ستعنى بإعداد وجبات إفطار الصائمين.

وبلغت أعداد الأسر المشاركة في إعداد تلك الوجبات 34 أسرة من مختلف مناطق ومدن الإمارة، سيتم زيارتها وفقاً لجدول عمل محدد، ليتم تغطيتها بالكامل ونشر مفاهيم الأمن والسلامة في المطابخ المنزلية.

وقال العميد محمد الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، إنه في إطار الحملات التوعوية المنفذة للعام الجاري واستكمالاً لحملة «سلامة دارك» تحت شعار «رمضان آمن» بدأت الإدارة تنفيذ زياراتها الميدانية الموجهة إلى الأسر المنتجة التي ستتولى مهام إعداد وجبات الإفطار للصائمين طوال شهر رمضان الفضيل.

وذكر أن الإدارة وجهت فريقاً خاصاً لتنفيذ هذه الحملة من خلال عمل زيارات ميدانية للأسر المشاركة وعددها 34 أسرة، ضمن هذا المشروع، وذلك لتعريفهم بأهم الاشتراطات الواجب توافرها في المطابخ التي يتم خلالها إعداد الوجبات الخاصة بالصائمين.

وأشار إلى أن الفريق سيعمل على تعريف ربات البيوت المشاركات بأهم إجراءات السلامة والوقاية للحفاظ على سلامتهن وسلامة أفراد أسرهن وممتلكاتهن من خطر التعرض إلى الحرائق والحوادث المختلفة التي قد تقع نتيجة الإخلال بأحد الاشتراطات.

وذكر أن هذه الزيارات يتم تنظيمها بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، حيث سيتم تغطية كافة المطابخ المعنية في إعداد الوجبات والتي تتواجد في مختلف مناطق ومدن الإمارة، والعمل على توجيه عدة إرشادات ونصائح لربات البيوت المشاركات. وأشار إلى أن الحملة تتضمن أيضاً توزيع كتيبات تتحدث عن السلامة في المنازل وتتناول أهمية توافر عدة اشتراطات منها تركيب مستشعرات الدخان وأجهزة إنذار الحريق وجعل مخارج المنازل غير مسدودة لتسهيل الهرب وقت نشوب الحريق والإلمام بكافة أنواع الحرائق التي يمكن أن تحدث داخل المطابخ والمنازل ووضع خطة لأفراد الأسرة والخدم بكيفية التصرف في حال حدوث حريق، والإلمام بأرقام الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني وتجهيز المعدات الضرورية لمكافحة الحرائق وغيرها.

وأضاف العميد الزعابي: تم توزيع كتيبات بعنوان «بيتي آمن وطفلي آمن» والسلامة في المطابخ وإرشادات أسطوانات الغاز وطفايات الحريق لكي تعمل على تزويدهم بأهم إرشادات واشتراطات السلامة العامة في المنازل. وأكد أن الإدارة ستواصل تنفيذ زياراتها الميدانية على تلك المطابخ للتحقق من استمراريتها في تطبيق أهم اشتراطات الأمن والسلامة بهدف الحفاظ على سلامة القاطنين فيها، داعياً إياهم إلى تطبيقها وعدم الإخلال بها.