ميادين وشوارع الفجيرة تتلألأ احتفاء بقدوم رمضان

السيد حسن (الفجيرة)

تلألأت شوارع إمارة الفجيرة بالزينة استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم، والتي جاءت هذا العام بأشكال وأنواع مختلفة تعتمد الخط العربي وآيات القرآن الكريم، إضافة للفانوس الذي يعد رمزاً شهيرا للشهر الفضيل، وقال المهندس محمد سيف الأفخم المدير العام لبلدية الفجيرة: «تضفي زينة شهر رمضان في الشوارع البهجة والحس الرمضاني الروحاني لدى جميع الجنسيات، ونحن بدورنا كبلدية حاولنا أن تكون زينة هذا العام تلامس هذا الشغف الروحاني الذي هو أساس الشهر الكريم».

وتركزت مواقع زينة رمضان بدوارات مدينة الفجيرة وضواحيها وعلى الشوارع الرئيسة، وامتازت هذا العام بوجود تشكيلات متنوعة تمزج ما بين الخط العربي، ورسومات مضيئة لآيات الذكر الحكيم، مع أشكال متنوعة لفانوس رمضان في مشهد بديع يليق بحلول الشهر الفضيل.

وتم توزيع المئات من هذه التشكيلات واللوحات الضوئية على شوارع الشيخ زايد وحمد بن عبدالله وغرفة التجارة والصناعة وشارع الملك فيصل بمناطق الفصيل والرغيلات والكورنيش، كما تم توزيعها على شوارع ودوارات مسافي ومربح وقدفع وجانب من شارع خليفة بن زايد بالإمارة.

وأوضح المهندس الأفخم أن البلدية انتهت من جميع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان هذا العام، حيث شكلت فرق للتفتيش التي ستتابع جميع الأسواق على مدار اليوم، كما تم عمل الصيانات اللازمة لجميع المقاصب في الفجيرة وتحديداً في الرغيلات ومسافي ومربح وتوزيع المناوبات اليومية على جميع الموظفين في هذه المقاصب وطاقم الأطباء البيطريين، مشدداً على حرص البلدية على متابعة الأسواق كافة وضبط المخالفين لا سيما في الأمور المتصلة بالصحة العامة.