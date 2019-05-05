«خليفة الإنسانية» تسدد مديونيات 17 نزيلاً

أبوظبي (وام) سددت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي وإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة مديونيات 17 نزيلاً.

وأكد محمد حاجي الخوري المدير العام للمؤسسة الترحيب بالتعاون الخيري والإنساني المشترك مع المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار عدة اجتماعات تنسيقية مشتركة ومتبادلة بين الطرفين، ويعتبر هذا التعاون خطوة أساسية لتأطير الشراكة المجتمعية وتحقيق المصالح المشتركة لمساعدة المساجين وإبراز القيمة المجتمعية وبما يحقق الرؤية لجميع الأطراف وتحقيق أهدافها الإنسانية والاستراتيجية وإبراز البعد الإنساني بين مكونات المجتمع الإماراتي.

وأضاف: «إن هذا التعاون لتخفيف معاناة المساجين وإعادة البسمة لهم ولأسرهم أينما كانوا كواجب إنساني ورسالة لبث روح الإخاء والتكافل الاجتماعي المستمد من المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية والرؤية الوطنية لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة الذين وصلوا براية الإمارات إلى كافة أرجاء المعمورة بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة داخل وخارج الدولة».

من جانبه، قال العقيد عبدالله إبراهيم حسن نائب مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة إن هذا التعاون الإيجابي مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية يأتي في إطار الدور الإنساني التي تقوم به المؤسستان.

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