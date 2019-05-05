3 آلاف أسرة تستفيد من «المير الرمضاني» لـ«خيرية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد) نفذت جمعية الشارقة الخيرية مشروع «المير الرمضاني» بقيمة 3 ملايين درهم وبلغت أعداد المستفيدين 3000 أسرة من المسجلين بكشوف وسجلات الجمعية وإداراتها الفرعية، وذلك في صورة قسائم شرائية بهدف تمكين الأسر المستفيدة من توفير ما يلزمها من المواد الغذائية قبيل حلول شهر رمضان.

وأكد عبدالله مبارك الدخان الأمين العام للجمعية ورئيس الحملة الرمضانية «جود» أنه تم الانتهاء من توزيع مستحقات مشروع المير الرمضاني- أول مشاريع الحملة الرمضانية «جود»، ويمكن للأسر المستفيدة الذهاب إلى منافذ جمعية الشارقة التعاونية في جميع مدن ومناطق الشارقة بشراء ما يلزمها من مواد غذائية عبر القسيمة الشرائية التي حصلوا عليها، مشيراً إلى أنه تم مراعاة توزيع مستحقات المشروع على هيئة قسائم وليست مواد غذائية، حتى يكون بمقدور الأسر اختيار ما يناسبهم من المواد التي يحتاجونها وتكون مؤناً لهم على مدار الشهر الفضيل.

وأوضح أن عملية اختيار الأسر المستفيدة جاءت بعد دراسة مستفيضة قام بها موظفو البحث الاجتماعي بإدارة المساعدات الداخلية والتي تم من خلالها توزيع فئة القسائم بحسب الفئات الأكثر احتياجاً وبحسب متوسط أعداد الأسرة، مشيراً إلى أن مساعدات المشروع تساعد الحالات من ذوي الدخل المحدود في توفير احتياجاتها الأساسية من المأكل والمشرب.

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