«ملتقى السعادة» لموظفي زايد للثقافة الإسلامية

أبوظبي (الاتحاد) نظمت دار زايد للثقافة الإسلامية «ملتقى السعادة للموظفين»، وذلك بمشاركة وحضور الدكتور مطر محمد النعيمي عضو مجلس الإدارة، والدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام للدار، وموظفي المركز الرئيس والأفرع الخارجية وعدد من الجهات والأفراد.

وأكدت الدكتورة نضال الطنيجي حرص الدار على تدعيم كوادرها المواطنة بما يهدف إلى تحقيق أهداف ومحددات الخطة الاستراتيجية للدار 2016-2020، مما يسهم في تعزيز دور الدار في نشر جوهر الثقافة الإسلامية وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتعزيز مفهوم التسامح بين أفراد المجتمع.

وأعربت الطنيجي عن أملها بالاستمرار في تنظيم هذه الملتقيات والفعاليات والأنشطة التي تعزز من التواصل بين الإدارة العليا وكافة الموظفين في تحفيز الموظفين، والتي تعتبر استكمالاً لخطة الاتصال والتواصل الداخلي في الدار التي تنتهجها وتهدف إلى تعزيز التواصل والترابط بين كافة الموظفين.

وقد تم خلال الملتقى تكريم عدد من موظفي الدار من الحاصلين على شهادات دراسية عليا خلال عام 2018، بالإضافة إلى تكريم الموظفين الحاصلين على تقييم امتياز العام الماضي. كما تم تكريم الجنود المجهولين من عمالة الدار، تقديراً لجهودهم وتفانيهم وحرصهم على العمل.

تخلل الملتقى تنظيم (كرنفال السعادة) بمشاركة 5 جهات حكومية وخاصة، لتوفير عروض لموظفي الدار وقسائم خصومات. كما تم تنظيم ورشتي «فن صناعة القهوة» و«فن تنسيق الورود والهدايا».

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