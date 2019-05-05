«نادي دبي للصحافة» يناقش سبل نشر الوعي الرقمي

دبي (الاتحاد)

قدم «فيسبوك» جلسة متخصصة عن سبل نشر الوعي الرقمي بين مختلف فئات المجتمع بما يمكن المستخدم من الاستفادة من الشق الإيجابي للعالم الرقمي بما يقدمه من خدمات ومنتجات وتجنب الشق السلبي بما يكتنفه من مغالطات وأخبار زائفة وشائعات، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من «البرنامج الإعلامي الوطني للشباب»، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات.

وتأتي الجلسة ضمن جهود النادي الرامية إلى نشر الثقافة الرقمية بين العاملين في شتى المجالات والتخصصات الإعلامية وذلك بالتعاون مع باقة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية الرائدة في الدولة وخارجها. وأشارت ميثاء بوحميد، مدير نادي دبي للصحافة، إلى أهمية توحيد الجهود بين مكونات المنظومة الإعلامية كافة للعمل على محو الأمية الرقمية ورفع كفاءة الإعلاميين في التعامل مع التقنيات والبرامج الحديثة التي من شأنها مساعدتهم على أداء المهام والوظائف المنوطة بهم على النحو الأمثل لاسيما في ظل تنامي التداخل بين الإعلام والتكنولوجيا الحديثة.

وأضافت: إنه من الأهمية بمكان إعداد الجيل الجديد من الإعلاميين على التعامل مع مختلف المنصات التكنولوجية الحديثة بكفاءة ومهارة، معتبرة أن مستوى الثقافة الرقمية للإعلامي بات يعد عاملاً حاسماً في القدرة على التعامل مع مستجدات المشهد الإعلامي وسوق العمل فيه، علاوة على دورها في بناء وتطوير شخصية متكاملة للإعلامي قادرة على التعاطي مع ما حولها من وقائع ومعطيات وتكوين رؤية متفردة مدعومة بفهم واف وعميق.