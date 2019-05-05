«أبوظبي للمعاشات»: لا تأخير في صرف مكافآت نهاية الخدمة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد خلف رحمة الحمادي المدير العام لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي أنه لا يوجد أي تأخير في صرف مكافآت نهاية الخدمة، مشيراً إلى أن أي حالات تأخير في الصرف تكون حالة فردية نتيجة تأخر وصول المستندات اللازمة لإتمام المعاملة من طرف جهة العمل.

وقال رداً على سؤال لـ«الاتحاد» في الإحاطة الإعلامية التي عقدها خلال الأيام القليلة الماضية : 3200 متقاعد صرفوا مكافآت نهاية الخدمة خلال العام الماضي في مواعيدهم فنحن لدينا التزام زمني معلن للجميع في تقديم خدماتنا، مضيفاً أن مؤشر الالتزام الزمني في تقديم خدمات الصندوق بلغ 94.6%.

واستعرض الحمادي مؤشرات الأداء للعام 2018، والتي شملت الإجراءات والآليات التي ينتهجها مجلس إدارة الصندوق، لمراقبة الأداء على مستوى كافة قطاعات وإدارات الصندوق، والتي أكدت تحسن المؤشر العام للأداء مقارنة بالعام الماضي، وارتفاع نسبة الإنجاز في المشروعات.

وأفاد أنه تم إنجاز 143 ألفاً و679 معاملة في جميع الإدارات خلال العام الماضي، بنسبة التزام بمعايير الدقة في قنوات تقديم الخدمة بلغت 98.50%، ونسبة الالتزام بجودة خدمات للمتعاملين وجهات العمل بلغت 99.5%.

وأشار إلى حرص الصندوق على القيام بالعديد من المبادرات والمشاريع التحسينية والتطويرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين من خلال القنوات المختلفة وجعلهم أكثر سعادة، حيث انتهى الصندوق خلال العام الماضي من مشروع الاستقطاع المباشر، والربط الإلكتروني مما ساهم في رفع جودة الخدمات ودقتها.

وأكد أن الصندوق نجح في الربط الإلكتروني مع 21 جهة على المستوى المحلي والاتحادي وساهم مشروع الربط الإلكتروني في تغطية 95%من البيانات المطلوبة للإقرار السنوي، كما ساهم في تحديث بيانات استحقاق المعاش التقاعدي بنسبة 100% بشكل فوري، كما أدى المشروع إلى اختصار خطوات إتمام المعاملة من 6 خطوات إلى خطوة واحدة، الاستغناء نهائياً عن ضرورة الحضور وطلب مستندات من المتعاملين بعد أن كانت المعاملة الواحدة تحتاج إلى استيفاء 6 مستندات، ما أدى إلى اختصار وقت المتعاملين.

وقال مدير عام الصندوق: إن مشروع الاستقطاع المباشر تم إطلاقه في يوليو العام الماضي، ويختص بتحصيل الاستقطاعات المالية لضم مدد الخدمة من الحسابات المصرفية للمؤمّن عليهم مباشرة من دون تدخل جهات العمل، وتم الانتهاء من المشروع بنجاح كبير، محققاً عدداً من النتائج الإيجابية ساهمت في رفع نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة بنسبة 90%، وتقليل زمن الانتظار وجهد جهات العمل، بالإضافة إلى إلزام جهات العمل بسداد المتأخرات المالية.

وأضاف «استفاد من خدمة الخصم المباشر 2004 مؤمناً عليهم، كما تم مراجعة وتصحيح البيانات لحالات ضم الخدمة المستمرين قبل تطبيق الخصم المباشر لعدد 1380 مؤمناً عليهم، وربط المبالغ المالية التي كانت تسدد كأقساط لضم مدد خدماتهم عن طريق جهات العمل، مشيراً إلى أن المشروع ساهم في رفع نسبة دقة البيانات، عبر استحداث بعض الإجراءات والتحسينات الجديدة، أهمها إلغاء خدمة تحميل بيانات ضم الخدمة، وتفعيل خدمة الاستقطاع المباشر على جميع معاملات ضم الخدمة الجديدة، بجانب استحداث رسائل نصية شهرية توضح المبالغ المستقطعة وأخرى للتذكير بموعد الاستحقاق، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات مع الشركاء.

وأشار إلى أن الصندوق يقدم 21 خدمة ذكية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة موضحاً أن نسبة التحول الذكي في تقديم الخدمات بلغت ما يقارب 100% من الخدمات التي يقدمها الصندوق، لافتاً إلى أن الصندوق استحدث خدمة الموظف الافتراضي «راشد»، ليكون أول موظف افتراضي ينضم إلى فريق إسعاد المتعاملين في الصندوق وذلك في إطار سعي الصندوق المتواصل نحو تطوير خدماته باستخدام أحدث التقنيات المستقبلية التي تتواكب مع استراتيجية الدولة.

ولفت إلى أن فرق العمل بالصندوق تواصل الجهود الإلكترونية الرامية إلى تقديم أفضل الحلول الرقمية عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة، من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع تدعم خريطة طريق التحول الرقمي على مدار السنوات الخمس المقبلة، لكل فئة من فئات المتعاملين والجهات المشتركة لدى الصندوق، بهدف دعم احتياجاتهم وتطلعاتهم.

أجرى الصندوق، 28 دراسة أكتوارية، خلال العام 2018، بهدف بيان الأثر المالي المترتب على طلبات جهات العمل.

ويعد فحص المركز المالي لنظام التقاعد في الإمارة، من أساسيات عمل الصندوق، وذلك من خلال الدراسات الأكتوارية، التي تعتمد على استخدام الأساليب الرياضية والإحصائية ونظريات الاحتمالات.

مشروعات تطويرية لعام 2019

قال خلف رحمة الحمادي مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي: لدينا العديد من المبادرات الخدمية والتطويرية الجديدة التي تهدف إلى إسعاد المتعاملين ورفع نسبة رضاهم عن الخدمات، فعلى مستوى التطوير التقني وأتمتة الخدمات هناك خطط كاملة نعمل عليها حالياً للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، بالإضافة إلى تطوير قنواتنا الرقمية بشكل كامل وسيتم الانتهاء من كافة المشروعات خلال العام الجاري.