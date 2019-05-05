عمار النعيمي: الإمارات تجسد السعادة على الواقع

عجمان (وام)

كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، فرق السعادة في حكومة عجمان الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى خلال الحفل الذي نظمته دائرة الموارد البشرية في فندق عجمان سراي.

وفاز بالمركز الأول فريق السعادة بالقيادة العامة لشرطة عجمان، وفي المركز الثاني دائرة التنمية السياحية، والمركز الثالث دائرة المالية.

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، الدوائر وفرق السعادة الفائزة بالمراكز الأولى، وحققت نسبة عالية في رضا وسعادة موظفي الحكومة داعياً جميع المسؤولين في الدوائر والمؤسسات والهيئات في إمارة عجمان إلى ضرورة العمل، والمزيد من الجهود من أجل تحقق الإنجازات والارتقاء بمؤشرات رضا وسعادة الموظفين في مختلف القطاعات، تماشياً مع التطور الذي تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة حتى نستطيع تحقيق المراكز الأولى دائماً، وتقديم أداء أفضل.

وقال سموه: إن حكومة عجمان لديها خطط وبرامج تستهدف كافة العاملين في الحكومة وكافة فئات المجتمع، لتحقيق سعادة مستدامة، وتساعد على زيادة وكفاءة العمل الحكومي، لأن الموظف السعيد يركز على عمله فقط لذلك نسعى في الدوائر لتطوير مجموعة من المبادرات الحكومية لتعزيز بيئة السعادة والإيجابية والارتقاء بمستوى الخدمات الهادفة إلى إسعاد الموظفين والمتعاملين لترسيخ قيم السعادة في المجتمع.

وأضاف سموه: إن حكومة عجمان تهدف من كل ذلك للتعرف إلى ما يسعد الموظفين وكافة فئات المجتمع لنتمكن من وضع الأسس السليمة لتطوير البرامج والسياسات لنشر السعادة.. مشدداً على الجوانب الإيجابية وإبرازها، لأن السعادة هي مجموعة من المعاملات الاجتماعية وقدرة الفرد على تشكيل علاقات اجتماعية ناجحة يمكن من خلالها مساعدة الآخرين، والعمل على تحقيق أحلامهم والمساهمة في تحسين ظروفهم الحياتية اليومية.

وأشار سموه إلى أنه سيتابع بنفسه كافة الجهود المبذولة ونتائج كل دائرة ومؤسسة من حيث الارتقاء بمؤشر رضا وسعادة الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء مثمناً جهود فرق العمل في مختلف الدوائر والمؤسسات المحلية والنتائج التي تحققت خلال المرحلة الماضية.

وقال سموه: علينا أن نستشعر المستقبل لمواصلة هذا الجهد لتطوير منظومة العمل الحكومي والاستفادة من الأداء المتميز للموظفين وكافة العاملين في الحكومة، ومتابعة الخطط والبرامج الخاصة بإسعاد الموظفين والتعرف على الحقائق وأداء العمل في كافة مؤسساتنا للارتقاء بمؤشرات السعادة والإيجابية للوصول بالإمارة إلى المصاف المتقدمة تماشياً مع رؤية الإمارات وعجمان 2021 .

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات استطاعوا أن يجسدوا مفهوم السعادة على أرض الواقع.