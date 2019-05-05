150 خريجاً من «المبرمج الإماراتي» بأم القيوين والشارقة

أم القيوين (وام)

احتفل «صندوق الوطن» أمس بتخريج الدفعة الأولى من المشاركين في برنامج «المبرمج الإماراتي» بإمارة أم القيوين والبالغ عددهم 70 طالباً وطالبة بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والكلية التطبيقية البريطانية وشركة «دارك ماتر» وذلك في إطار إعداد جيل من المبرمجين المبدعين القادرين على العمل في مجالات البرمجة.

حضر الحفل - الذي أقيم على مسرح المركز الثقافي بأم القيوين - حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين ومحمد تاج الدين القاضي مدير عام «صندوق الوطن».

وثمن حميد راشد الشامسي دور «صندوق الوطن» في تنظيم برنامج «المبرمج الإماراتي» والذي يسهم في تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى الاستثمار في الثروة البشرية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لصناعة مستقبل أفضل من خلال تأسيس أجيال إماراتية تمتلك تكنولوجيا وأدوات قادرة على تلبية متطلبات المستقبل ومواجهة تحدياته وتحقيق الريادة في شتى المجالات للوصول بدولة الإمارات إلى مصاف أفضل الدول في العالم بحلول العام 2021 .

وأكد محمد تاج الدين القاضي أن مبادرة «المبرمج الإماراتي» تسهم في تعليم أساسيات البرمجة للمشاركين وتغرس حب البرمجة في قلوبهم نظراً لما تمثله من أهمية كبرى في سوق العمل وستزيد أهميتها في المستقبل، حيث يرى الخبراء أن أكثر من 60‎‎ % من وظائف المستقبل ذات القيمة العالية تتطلب مهارات البرمجة أو فهمها.

كما احتفل «صندوق الوطن» أمس بتخريج أكثر من 80 طالباً وطالبة يمثلون الدفعة الأولى من المشاركين في برنامج «المبرمج الإماراتي» في إمارة الشارقة وذلك في إطار إعداد جيل من المبرمجين المبدعين القادرين على العمل في مجالات البرمجة وذلك بالتعاون مع شركة «دارك ماتر» وبشراكة استراتيجية مع الجامعة الأميركية بالشارقة.