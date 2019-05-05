سلطان بن أحمد القاسمي يروي ثقافات وأسرار رحلات مغامراته

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام إن رحلات المغامرات ومواجهة التحديات تساهم في تعزيز الإرادة وإطلاق طاقات الأفراد والتعرف على ثقافات العالم، مشيراً إلى أهمية تنظيم الوقت في الحياة والعمل وممارسة الهوايات التي تساهم في اكتشاف الذات وصقل المهارات الإبداعية الفردية.

جاء ذلك خلال فعالية "لقاء مع ملهم" التي استضافت الشيخ سلطان بن أحمد في مؤسسة سجايا فتيات الشارقة، أمس (الإثنين)، والتي تهدف إلى تقديم شخصيات ملهمة من المجتمع الإماراتي تحفل بسير مهنية ناجحة، بهدف إتاحة المجال للشباب والشابات للتحاور معها، والتعرف أكثر على التحديات والفرص التي واجهت مسيرتها.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أنه مهما تعددت أسباب الرحلات على كل فرد أن يكون سفيراً للوطن يحمله بأمانة بقلبه ويعكسه سلوكاً بتعامله وتصرفاته ليترك أثراً وسمعة طيبة لتمثيل بلادنا بالطريقة المشرفة التي تعكس دائماً رؤية القيادة الرشيدة.

وتناول الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بعض المحطات من مسيرة حياته منذ دراسته في الشارقة حتى تخرجه الجامعي وبدايات التحاقه بالعمل العام، مؤكداً حرصه على التعلم وصقل دراسته من خلال البرامج التدريبية والاستفادة من الخبرات في مختلف أماكن العمل التي شغلها ابتداءً من مجلس النفط (دائرة النفط والمعادن وقتها)، وتبعتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومن ثم الانتقال لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون (مؤسسة الشارقة للإعلام سابقاً)، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الشارقة للإعلام.

واستعرض الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، تجربته في عالم المغامرات والتحديات واكتشاف خبايا الطبيعة وجمالها في أربع دول خاض بها مغامراته شملت تنزانيا والفلبين وفنلندا وإندونيسيا برفقة فريقه الدائم الذي يضم كلاً من سعادة محمد خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وسعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، ومحمد مرزوق.

ومن خلال عرض فيديو حمل الكثير من المشاهد المشوقة، نقل الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، للفتيات والشباب ثقافات وأسرار الدول الأربعة وتفاصيل مغامرات الفريق خلال الأربعة أعوام، مبدياً شغفه بعالم المغامرة والتحدي.

واستهل رئيس مجلس الشارقة للإعلام مغامرات الفريق في رحلة إلى تنزانيا، نجحوا من خلالها في الوصول إلى قمة "كيليمنجارو"، الجبل الأعلى ارتفاعاً في أفريقيا ورفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى قمته.

واستعرض الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، للحضور بعض العقبات التي واجهها الفريق الرباعي خلال ارتقاء جبل كليمنجارو وصولاً إلى قمته التي يصل ارتفاعها إلى 5.895 متراً بالتحدي والعزم والإرادة، مشيراً إلى أن فترة الصعود استغرقت خمسة أيام، فيما استغرق النزول يومين كاملين.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إلى أن الفريق الرباعي اختار وجهته الثانية إحدى المناطق في دولة الفلبين، التي لا تصلها السيارات، حيث سار أعضاء الفريق الأربعة على الأقدام لمدة ثلاثة أيام، وبعد وصولهم صعدوا إلى قمة جبل بركاني، الذي استغرق ست ساعات.

أما المغامرة الثالثة فكانت رحلة إلى منطقة شديدة البرودة تقع داخل الأراضي الفنلندية، وكانت درجة الحرارة فيها تصل إلى 35 درجة مئوية تحت الصفر، والجليد يغطي المكان، ويتم تنقل أعضاء الفريق عبر الزلاجات التي تجرها الكلاب وهي الوسيلة الوحيدة للتنقل في المناطق بما يتناسب مع الظروف الجوية.

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وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى أن المغامرة الرابعة كانت في جزيرة مهجورة في اندونيسيا لا يسكنها أحد، وقال: "كان علينا تدبير كل شؤون حياتنا اليومية من مأكل ومشرب ومكان للنوم، وكانت هذه التجربة مختلفة وواجهنا فيها الكثير من التحديات والصعاب، ولم يكن فيها ماء أو كهرباء أو شبكات اتصال، ومعزولة تماماً عن العالم الخارجي، هذا إلى جانب تحديات أخرى أعاقت إكمال المغامرة حتى النهاية".

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، ضرورة الاستعداد الجيد وتحديد الهدف من الرحلة، واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، لاسيما مع ظهور أي تحدٍ أو أزمة خلال الرحلة، مشيراً إلى القرار الجماعي الذي أتخذه أعضاء الفريق بقطع الرحلة قبل إكمال مهمة المغامرة في المنطقة المعزولة في اندونيسيا، لظروف صحية حدثت مع أحد أعضاء الفريق.

ولفت الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إلى أهمية خوض المغامرات، التي تنطلق من أهداف محددة يسعى الشخص إلى تحقيقها مؤكداً أن خوض التحدي يعتبر نجاحا وفيه الكثير من الفائدة الجسدية والفكرية حتى لو حالت الظروف دون تحقيقه.

وتناول الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بعض القوانين التي اتفق عليها أعضاء الفريق عند خوض المغامرات التي تتطلب الابتعاد عن التكنولوجيا لاكتشاف الذات والخلو بالنفس وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات والابتكار، مشيراً إلى أنه في معظم مغامرات الفريق تم زيارة أماكن تخلو من وسائل المواصلات ولا تصلها شبكات الإرسال وتخلو من متطلبات الحياة التكنولوجية بما فيها الكهرباء والماء.

وأكد رئيس مجلس الشارقة للإعلام أهمية الفريق المنسجم في تحقيق أهداف الرحلات التي يكون بها الفرد عضواً فعالاً للوصول إلى الغاية المشتركة مثنياً على تكاتف أعضاء فريقه وتعاونهم في اتخاذ القرارات الصائبة ومواجهة التحديات.

وقال إن رحلات المغامرات تشكل متنفساً وملاذاً من ضغوطات العمل والحياة، حيث تمد الشخص بطاقة إيجابية تزوده بالنشاط والحيويةً، كما أشار إلى دورها في التعريف بثقافات وحضارات شعوب العالم.

وكشف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في نهاية "لقاء مع ملهم" عن إطلاق مسابقة تحفيزية خاصة تتوافق مع محاور اللقاء الذي يركز على أهداف الرحلات وخطوات خوض المغامرة التي تبدأ باختيار الأماكن وتجهيز متطلبات الرحلة قبل وأثناء المغامرة سواء كانت داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر يختاره المشاركون.

وتستهدف المسابقة الشباب والفتيات من 13-18 عاماً، لتشجيعهم على خوض التحديات، ويتم الاشتراك في المسابقة من خلال مقطع فيديو مدته خمس دقائق يستعرض خوض المشارك أو المشاركة تحدي معين في عالم المغامرات، حيث سيتم الإعلان عن ثلاثة فائزين رُصدت لهم جوائز قيمة إلى جانب فرصة الظهور إعلامياً من خلال هيئة إذاعة وتلفزيون الشارقة.