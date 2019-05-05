طيران الإمارات تدعم متطلبات السفر لـ"دبي الذكية"

وقعت طيران الإمارات اتفاقية مع مكتب "دبي الذكية" لتقديم تخفيضات خاصة على أسعار تذاكر السفر لموظفي دبي الذكية. كما ستدعم طيران الإمارات أيضاً متطلبات السفر الخاصة بـ"دبي الذكية" للمشاركة في مختلف المناسبات والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى الأحداث التي تستضيفها دبي سنوياً، بما في ذلك "قمة بلوك تشين المستقبل" و"تحدي دبي الذكية للبلوك تشين".

وقع الاتفاقية، خلال معرض سوق السفر العربي اليوم، الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، وسعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام "دبي الذكية".

وقال الشيخ ماجد المعلا: "نفخر بشراكتنا مع دبي الذكية لتزويد موظفيها بمزايا سفر خاصة ودعم العديد من أنشطتها ومبادراتها، ذلك لأن طيران الإمارات تنسجم تماماً مع رؤيتها المتمثلة في تقديم خدمات وبنية أساسية ذكية على مستوى عالمي من خلال تبني التكنولوجيا والابتكار، لجعل دبي في نهاية المطاف المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض".

بدورها قالت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: "بصفتنا الجهة المعنية بقيادة عملية التحول الذكي الكامل لإمارة دبي، وتحويلها لأسعد مدينة على وجه الأرض، فنحن نعمل بشكل حثيث على استكشاف الفرص والمتغيرات التي تؤثر في هذا القطاع، إلى جانب التواصل الدائم مع الخبراء والمبتكرين من الشركات الناشئة. كما نعمل على مشاركة تجاربنا ونجاحاتنا مع الأفراد والجهات المعنية بالقطاع، واليوم تأتي اتفاقيتنا مع طيران الإمارات كإضافة جديدة لهذه الجهود، ودعماً لتحقيق أهدافنا الرئيسة في دفع انتقال دبي السلس نحو التكنولوجيا الذكية".

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وأضافت سعادتها: " تنضم طيران الإمارات إلى قائمة شركائنا الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يواكب توجيهات قيادتنا الرشيدة لاتباع نهج عملي يتعاون من خلاله الجميع، لتكريس دور دبي والإمارات الريادي كمركز عالمي لتقنيات المستقبل الذكية."

واعتبارأً من الآن، سيتمكن موظفو "دبي الذكية، وعددهم 304 من شراء تذاكرهم للسفر على رحلات طيران الإمارات بسعر مخفض. ويسري هذا العرض على جميع الوجهات ضمن شبكة طيران الإمارات، للسفر انطلاقاً من دبي، ويمكن الاستفادة منه عند الحجز في مكاتب الناقلة، وكذلك لدى وكلاء السفر المعتمدين. وسوف تقدم طيران الإمارات خلال الأشهر القليلة المقبلة عروضاً توضيحية لموظفي دبي الذكية وتمدهم بمعلومات حول المزايا والامتيازات الخاصة التي ستوفرها لهم.

يذكر أن مكتب "دبي الذكية" هو الجهة الحكومية المسؤولة عن تسهيل التحول الذكي في جميع أنحاء دبي، وتصميم وتنفيذ خدمات ومبادرات قائمة على تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تقنيات وتطبيقات متطورة أخرى لدعم مهمة دبي لتصبح أذكى مدينة في العالم.