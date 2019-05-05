تكريم سيدة الأعمال العراقية أحلام الشمري بسفيرة المحبة من قبل سيدات أعمال في دبي .

و تم هذا التكريم بفيلا سيدة الأعمال أحلام الشمري بمنطقة البرشا ثناءً منها و مشاركتها الدائمة لدعم سيدات الأعمال في الإمارات و تقديم لهم العون و الخبرة في مجال الأعمال،

و تم التكريم بحضور نخبة من سيدات الأعمال و سيدات المجتمع الراقي في دبي

الشيف منال العالم

السيدة نجاة الرضا

سيدة الأعمال زحل النجار

الدكتوره إخلاص محسن

الإعلامية إيمان الموصللي

الإعلامية سهاد الجميل

سيدة الأعمال هديل السعدي

سيدة الأعمال عبير العيدان

سيدة الأعمال دنيا التميمي

سيدة الأعمال سمر إم رش

سيدة الأعمال فاطمة معتوق

سيدة الاعمال فاطمة عمر

سيدة الأعمال سندس الربيعي

سيدة الأعمال إيلاف العزاوي

سيدة الأعمال صابرنيا

سيدة الأعمال غالية

سيدة الأعمال سمر النمير

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