508 مليون درهم إماراتي إيرادات "أغذية" في الربع الأول من عام 2019

أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة، صباح هذا اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2019 مسجلةً صافي أرباح بلغ 40 مليون درهم إماراتي، وإيرادات بقيمة 508 مليون درهم إماراتي؛ أي بزيادة قدرها 3,4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويُعزى انخفاض صافي الأرباح عن العام الماضي إلى انخفاض دعم أسعار الدقيق بعد سحب الدعم للمخابز، في حين سجلت المياه المعبأة تراجعاً بالمقارنة مع الربع الأول في 2018 على ضوء انخفاض أسعار السوق نتيجة الأنشطة الترويجية القوية والمستمرة في السوق المحلي. وباستثناء دعم أسعار الدقيق التي سجلت في العام الماضي، يصبح صافي أرباح الربع الأول لهذا العام أعلى مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وفي هذه المناسبة قال سعادة المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "حافظت أعمالنا الرئيسية على زخمها في الربع الأول من عام 2019 رغم استمرار تحديات السوق وخاصة في دولة الإمارات. وجاء استمرارنا في هذا النجاح نتيجة لطرح المجموعة لمنتجات جديدة مبتكرة، بالإضافة إلى نجاحنا في تنويع بصمتنا الجغرافية ومحفظة منتجاتنا الغنية".

وفي عام 2019، استجابت "أغذية" لطلبات واحتياجات المستهلكين عبر إطلاقها لخمسة منتجات جديدة ومبتكرة تقدم من خلالها قيمة غذائية وصحية لجميع العملاء. ففي مجال المياه، وبالإضافة إلى إطلاق "مياه ألبين الكالين" و"مياه العين" بعبوتها الجديدة والمبتكرة؛ طرحت المجموعة أول علامة تجارية في المنطقة للمياه المعبأة الخالية من البرومات وهي "مياه العين زيرو برومات"، التي تتميز بأنها خفيفة على كِلى الأشخاص بمختلف أعمارهم، وتعد الخيار الأمثل للنساء أثناء فترة الحمل.

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كما أعلنت المجموعة أيضاً عن أول منتج دقيق معزز بفيتامين "د"، وهو "دقيق المطاحن الكبرى المدعم بفيتامين د"، والذي جاء إطلاقه ليستكمل نجاح منتجها الرائد "مياه العين فيتامين د" الذي كشفت عنه خلال العام الماضي، لتقدم بذلك أول مياه معززة بفيتامين "د" على مستوى العالم، دون مواد حافظة، أو ملونات أو منكهات. وفي مجال الألبان، أضافت "أغذية" منتجاً جديداً تحت مظلة علامة "يوبليه" مع طرحها لزبادي الفواكه الخالي من اللاكتوز، الأول من نوعه في المنطقة والمنخفض السعرات والغني بالألياف، حيث يعتبر وجبة صحية خفيفة ومثالية لمن هم يعانون من حساسية تجاه اللاكتوز.

من جانبه قال طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "تحافظ ’أغذية‘ على مكانتها الرائدة في العديد من قطاعات السوق، أبرزها حصتنا المتنامية في سوق المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم المنافسة الشديدة. وبطبيعة الحال، تأثرت أرباحنا ببعض العوامل الخارجية مثل قرار سحب دعم الدقيق الصادر مؤخراً، ومع ذلك ما زلنا نحافظ على قوة مالية راسخة تمكننا من مواجهة هذه التحديات، ومتابعة نهجنا لتبوء مكانة رائدة في المنطقة على صعيد تقديم أفضل المنتجات من حيث الجودة والقيمة الغذائية والموثوقية".

وجاء الإعلان عن النتائج المالية للمجموعة للربع الأول من عام 2019 عقب اختتام الاجتماع السنوي الرابع عشر للجمعية العمومية لمجموعة أغذية الذي عقد في 28 مارس بأبوظبي. ووافق مساهمو المجموعة خلال الاجتماع على توزيع عائد نقدي على الأسهم بنسبة 15% أي بقيمة تبلغ 90 مليون درهم إماراتي. وبدأت "أغذية" تسليط الضوء على مبادراتها في مجال الاستدامة وبطاقة أداء الشركة فيما يتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة التي تطبقها عبر جميع عملياتها وأعمالها ضمن تقريرها السنوي لعام 2018.