حرم رئيس الدولة تشهد حفل تخريج طالبات "مدرسة المدار الدولية" في العين

شهدت سمو الشيخة شمسة بنت سهيل حرم صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" مساء أمس، حفل تخريج طالبات "مدرسة المدار الدولية" في مدينة العين.

وتقدمت سمو الشيخة شمسة بنت سهيل بالتهنئة للشيخة شمة بنت منصور بن طحنون آل نهيان وزميلاتها الخريجات، متمنية لهم التوفيق والنجاح في خدمة مجتمعهن ووطنهن في ظل القيادة الرشيدة التي تحرص دائماً على النهوض بالتعليم وتذليل كلّ السبل أمام أبنائها لتحقيق التقدم والتميز والإبداع.

وحضر الحفل الشيخة سلامة بنت خليفة آل نهيان وعدد من الشيخات وأولياء الأمور. وفي نهاية الحفل تم تكريم الخريجات.

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