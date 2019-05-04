"جمارك دبي" تضبط أكثر من 5 ملايين حبة كبتاجون

نجح مركز جمارك جبل علي و"تيكوم" في ضبط 5.715 مليون حبة كبتاجون في إحدى الحاويات، لتصل كمية ماتم ضبطه من تلك الحبوب في 4 أشهر إلى 10.715 مليون حبة.

وتمت عملية الضبط بعد رصد تحركات حاوية تجارية تحمل شحنة للمواد الغذائية منذ خروجها من محطة الحاويات وحتى وصولها إلى منصة التفتيش التي أظهرت أجهزة المسح بالأشعة وجود اختلاف في مستوى الكثافة بالمواد الموجودة في منتصف الحاوية، ما يرجّح إمكانية احتوائها على مواد مخبأة تختلف كثافتها عن كثافة المادة المفصح عنها.

وبعد فتح الحاوية وتفريغ البضائع منها بالكامل، تبيّن أن بعض الأكياس تحتوي على مادة العدس الأحمر الغذائية، وعند فحصها بواسطة أجهزة مسح الطرود بالأشعة، تم العثور على الحبوب المخدرة في أكياس بلاستيكية صغيرة.

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وقال أحمد محبوب مصبح مدير عام دائرة جمارك دبي، إن عملية الضبط الجديدة تظهر مدى استعداد مراكزنا الجمركية لإنجاز مهماتها في حماية الوطن من مخاطر وأضرار المواد المخدرة، منوهاً إلى استخدام جمارك دبي أحدث الأجهزة للكشف عن محاولات التهريب المختلفة.

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وقال يوسف الهاشمي مدير إدارة جبل علي الجمركية، إن العملية التي أنجزها مركز جمارك جبل علي وتيكوم جاءت بفضل التعاون والتنسيق بين المركز وإدارة الاستخبارات الجمركية، والخبرة الكبيرة التي اكتسبها ضباط التفتيش الجمركي في معاينة البضائع والحاويات، فيما أكد شعيب السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية على دور نظام محرك المخاطر الذكي الذي طورته جمارك دبي لرصد الشحنات القادمة وتصنيفها تبعاً لدرجة المخاطرة.