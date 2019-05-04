فيديو.. افتتاح أول محطة عائمة ذكية للنقل البحري في دبي

افتتح سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي المحطة العائمة الذكية للنقل البحري في "دبي فستيفال سيتي"، التي تعد أول محطة عائمة في الدولة تتسع لأكثر من 25 راكباً.

وتسهم المحطة في تعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي وذلك بربط خدمة وسائل النقل البحري "خط الجداف ـ دبي فستيفال سيتي" مع خدمة حافلات المواصلات العامة و"محطة الخور" لمترو دبي.

وسيجري تسيير رحلات العبارة كل 10 دقائق بين محطتي "دبي فستيفال سيتي" و"الجداف"، وتعمل المحطة يومياً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وتبلغ تعرفة الرحلة درهمين.

وتفقد سعادة مطر الطاير مرافق محطة دبي فستيفال سيتي التي شهدت نمواً كبيراً في عدد مستخدميها الذي ارتفع من حوالى 42 ألف راكب في 2016، إلى 187 ألف راكب في 2017، ليعاود الارتفاع إلى 245 ألف راكب في 2018 بارتفاع نسبته 24%.

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وتعد المحطة العائمة من المحطات الذكية الأولى من نوعها حيث توفر الأجهزة التقنية الموجودة في المحطة جميع المعلومات الآنية وجداول تشغيل رحلات النقل البحري وحالة الطقس، وكذلك يمكن للمتعامل تخطيط رحلته من خلال الكشك الذكي، وبشكل متكامل مع باقي وسائل المواصلات الأخرى.

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وتم توفير أجهزة ذكية للمتعاملين لإنجاز المعاملات المختلفة الخاصة بهيئة الطرق والمواصلات أثناء وجودهم في المحطة، إضافة إلى توفير الركن الذكي على متن فيري دبي الذي يعد أول مركز ذكي عائم في وسائل النقل في المنطقة ويقدم خدماته بخمس لغات (العربية الانجليزية المليالم الأوردية الصينية)، كما جرى تركيب جهاز طلب الاستغاثة الأول من نوعه في المحطة بهدف مراقبة سلامة المتعاملين، وتوفير نظام صوتي وكاميرات ذكية للتنبيه وإعطاء إرشادات الأمن والسلامة وخاصة في حالات الطوارئ، إلى جانب خدمة الانترنت المجانية للركاب.