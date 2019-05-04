هزاع بن زايد: "الزمن الجميل" يعكس الجمال والأصالة في الفنون العربية

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بمحتوى برنامج الزمن الجميل الذي اختتم موسمه الأول أمس على قناة أبوظبي.
وقال سموه إنه يعكس مقدار الجمال والأصالة في الفنون العربية، ويؤكد شغف الشباب العربي وتعلقه بالفرح والحياة.
واعتبر الثقافة والفنون والمعارف هي الوجه الحضاري للشعوب وهي الذاكرة المشتركة التي تظل حية عبر الأجيال.
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