"شرطة أبوظبي" تضبط 22 نصاباً في عصابتين للاحتيال الهاتفي

ضبطت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شرطة دبي عصابتين للاحتيال الهاتفي، تضم 22 نصاباً من الجنسية الآسيوية، بينهم شخص تولّى إدارة العصابتين سوياً.

وأكد العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بمكافحة الجريمة، والحد من العوامل والمؤشرات التي تؤدي إلى ظهورها، بتعزيز كفاءة عناصر الأمن لمواجهتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. جاء ذلك في تغريدة، اليوم، عبر الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على "تويتر".

وأثنى العميد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، على التنسيق والتعاون المشترك بين شرطتيّ أبوظبي ودبي في مواجهة ومكافحة الممارسات الإجرامية.

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وأوضح أن العصابتين، كانتا تقسّمان الأدوار الوظيفية على أفرادهما في شقتين سكنيتين، الأولى امتهنت عمليات الاحتيال الهاتفي على أفراد المجتمع، وتولت الثانية إدارة العمليات المالية والاستيلاء على مدّخرات الضحايا مشيراً إلى أن الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، يستوجب الاستمرار في تطوير الأداء الأمني، وتعزيز جهود الرقابة المبذولة بما ينعكس إيجابياً على مسيرة الأمن والاستقرار.

وكانت شرطة أبوظبي أطلقت حملة "خلّك حذر" والتي دعت من خلالها الجمهور إلى عدم الكشف عن أي معلومات أو بيانات شخصية أو مصرفية لأي متصل، كي لا يتم استغلالها أو الاحتيال عليهم، وأهمية الحيطة والحذر من العصابات الاحتيالية، مؤكدة ضرورة الإبلاغ عن مثل تلك الحالات بالتوجه إلى أقرب مركز شرطة، وفي حالة الاستفسار الاتصال على خدمة أمان الهاتفية 8002626.