فروست آند سوليفان تعلن عن تعيين ساروانت سينغ بمنصب الرئيس الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا...

("ايتوس واير"): أعلنت "فروست آند سوليفان" عن تعيين ساروانت سينغ لتولي منصب الرئيس الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وسيشغل ساروانت هذا المنصب بالإضافة إلى دوره الحالي كرئيس عالمي لشؤون ممارسات التنقّل والفضاء والدفاع والأمن في الشركة.



ويتمتع ساروانت بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن في مجال تقديم الاستشارات الاستراتيجية للشركات المدرجة على قائمة "فورتشن 1000" ومؤسسات القطاع العام والمؤسسات متعددة الأطراف في قطاعي التنقّل والتقنيات المتقدمة. وقدّم ساروانت استشارته لكلٍّ من مكتب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة؛ ومنظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ وشركات رائدة في مجال تصنيع السيارات في العالم؛ وشركات الأسهم الخاصة، والمصارف الاستثمارية. ويُعدّ ساروانت سينغ، الذي شغل سابقاً منصب عضو في مجلس السيارات والنقل في المجموعة الاقتصادية العالمية، عضواً حالياً في المجلس الاستشاري لشركة "نيسان" ومعهد "أيروسبيس تكنولوجي" وكلية إدارة الأعمال في جامعة "ليدز".



وفي إطار تعليقه على تعيين ساروانت بهذا المنصب الجديد، قال آروب زوتشي، الرئيس العالمي والشريك الإداري، في شركة "فروست آند سوليفان": "يسرّ مجلس إدارة ’فروست آند سوليفان‘ تعيين ساروانت بمنصب الرئيس الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ولطالما ساهمت هذه المنطقة بشكل حيوي في نمو الشركة وتحقيق أداء ناجح. ويعكس تعيين ساروانت التزامنا بمواصلة قيادة النمو المربح في جميع وحدات أعمالنا، وزيادة خبراتنا البحثية والاستشارية، وتعزيز عروض القيمة التي نقدّمها في جميع أنحاء المنطقة".



وتكمن نقاط قوّة ساروانت في مجال استراتيجية الشركات، والبحث والتطوير، والتخطيط للمنتجات، وذكاء السوق، وعمليات الدمج والاستحواذ، والتخطيط للسياسات العامة، ومشاريع الشركات. وركّز في التزاماته الاستشارية الأخيرة على استراتيجيات التحول الرقمي، بما في ذلك الفرص التي تقدمها رقمنة المبيعات والتسويق، تحقيق عوائد نقدية من البيانات، ونماذج الأعمال القائمة على إنترنت الأشياء. وباعتباره شخصية جذّابة مستشرفة للمستقبل تجمع بين الفطنة الهندسية والخبرة التجارية القوية، غالباً ما يُدعى ساروانت إلى منتديات القطاع وفعاليات العملاء كمتحدث رئيسي لمشاركة ريادته الفكرية.

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وفي سياق تعليقه على المنصب الجديد، قال ساروانت: "انطلقت شركة ’فروست آند سوليفان‘ بكامل طاقتها لتحقيق النمو والابتكار لتخوض بنجاح غمار التحديات الناجمة عن التغييرات الجذرية الرقمية والتكنولوجية" وأتطلع إلى المشاركة في مسيرة ’فروست آند سوليفان‘ التحولية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما يعزز بصمتنا الخاصة بالنمو والابتكار وتفاعلاتنا المعمقة والمجدية مع عملائنا في جميع أنحاء المنطقة".



ويُعتبر ساروانت كاتباً له العديد من المؤلفات، ويعد كتابه الذي يحمل عنوان "توجهات ضخمة جديدة" ("نيو ميغا تراندز")، أحد الكتب الأكثر مبيعاً في 30 دولة. وتشمل مشاريعه القادمة مؤلّفين في ريادة الفكر حول "التوجهات الضخمة" التي من شأنها إعادة رسم معالم الديناميكيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية في جنوب آسيا والشرق الأوسط. كما أنه مساهم منتظم في العديد من المنشورات الرائدة، وكاتب عمود في الموقع الإلكتروني Forbes.com. ويشجع ساروانت، انطلاقاً من شغفه بالرياضة، فريق الكريكيت الهندي، "كينجز إكس آي بنجاب" وفريق "أرسنال" لكرة القدم. كما أنه يلعب الغولف والكريكيت والاسكواش بانتظام.