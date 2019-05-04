مجموعة الإمارات تعين مواطنة في منصب نائب رئيس موارد بشرية

عينت مجموعة الإمارات المواطنة الإماراتية هناء العوضي في منصب نائب رئيس موارد بشرية. وستتولى العوضي الإشراف على عمليات الموارد البشرية التابع لخدمات المطار بدناتا في دبي و حول العالم. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين أحد مواطني دولة الإمارات في هذا المنصب.

وتتمتع هناء العوضي بـ13 عاماً من الخبرة في مجال الموارد البشرية وسوف تتعاون في منصبها الجديد مع فريق عمل مسؤولي عمليات المطار التابع لدناتا حول العالم.

وقالت هناء العوضي: "شكّل عملي مع مجموعة الإمارات تجربة ثرية، تمكنت من خلالها تطوير قدراتي وبناء خبرة قوية وقيمة. وأنا أتطلع إلى استخدام الخبرات التي اكتسبتها لتعزيز نجاح مجموعة الإمارات من خلال تحفيز بيئة عمل سعيدة لموظفي دناتا".

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وتقدم عبد العزيز آل علي، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والمجموعة لدائرة الموارد البشرية، بالتهنئة إلى العوضي على اختيارها للمركز الجديد، متمنياً لها النجاح والتوفيق في مهامها. وقال: "تقدم هناء مثالاً رائعاً على كفاءة استراتيجيتنا في تنمية وتطوير الكفاءات الوطنية ضمن مجموعة الإمارات. ويسرنا أن تتولى مواطنة إماراتية تتمتع بتاريخ حافل من النجاحات هذا المنصب".

وهناء العوضي حاصلة على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال وشهادة دبلوم عالي في إدارة الموارد البشرية من كلية دبي للطالبات. وكانت العوضي قد أكملت دورات تدريبية في معهد تشارترد للأفراد والتنمية والتحقت بعدد من البرامج القيادية كان آخرها برنامج الأعمال العالمي من كلية لندن للأعمال في يناير (كانون الثاني) الماضي.