آيسر الشرق الأوسط تحتفل بمرور 27 عام من التميز في مجال التكنولوجيا

تأكيداً على دورها الرائد في كسر الحواجز بين الإنسان والتكنولوجيا، وسعياً منها لمواصلة فتح آفاق جديدة أمام المستهلكين والشركات، احتفلت آيسر، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤخراً بالذكرى السابعة والعشرين لانطلاق عملياتها في الشرق الأوسط.

وعلى مر السنين، واصلت الشركة مسيرة التميز في مجال التكنولوجيا مع إبقاء اهتمامات عملائها على رأس أولوياتها. وتتركز غالبية أعمال آيسر في المنطقة على أجهزة الحاسوب الشخصي للأفراد والشركات والمنتجات المخصصة للألعاب وحلول تطبيق كروم وتنمية الأعمال التجارية. وتركّز الشركة في عملياتها الحالية على متابعة التحول في قطاع تقنية المعلومات والاتصالاتبثبات والاستثمار في المستقبل، ومن الأمثلة على ذلك المجموعة المتنوعة الجديدة التي أطلقتها الشركة من الأجهزة والحلول المخصصة لمحبي الألعاب الإلكترونية والمبتكرين والعائلات والطلاب والمحترفين، والتي أعلنت عنها الشركة خلال فعاليات مؤتمرها الصحفي السنوي [email protected] الذي عقد في مدينة نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر.

Advertisements

وبهذه المناسبة، قال باول كولينز، المدير العام لشركة آيسر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "مرت الشركة والمنطقة بفترة استثنائية من النمو والازدهار، ومع التطور المستمر في قطاع التكنولوجيا، نحرص على مساعدة عملائنا على مواكبة هذا التطور من خلال وضع احتياجاتهم على رأس أولوياتنا. ونتيجة لذلك، تعتبر أرقام المبيعات التي حققناها في الشرق الأوسط خلال عام 2018 برهاناً على النجاح الذي أحرزناه في المنطقة، حيث وصل معدل النمو السنوي إلى 15٪ في دولة الإمارات العربية المتحدة، و10% في المملكة العربية السعودية، و12٪ في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، و77% في المشرق العربي، و15% في مصر."

ويعود تاريخ الشركة في المنطقة إلى ما يقرب من ثلاثة عقود، حيث بدأت أعمالها في عام 1992 بفريق مؤلف من 7 موظفين فقط لتقديم خدماتها إلى 15 بلداً بين الشرق الأوسط وأفريقيا. وحققت العلامة التجارية المرموقة إنجازات استثنائية على مر الأعوام مثل نجاحها في عام 1993 بأن تكون أول شركة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم خدمة الاستلام والتسليم "Collect & Drop" لعملاء تكنولوجيا الأجهزة المحمولة. وفي عام 1994، افتتحت الشركة أولى عمليات التجميع لأجهزة الحاسوب المكتبي التابعة لشركة عالمية في المنطقة. إلى جانب ذلك، حازت آيسر في عام 2006 على "جائزة دبي للجودة" والتي تنظمها الدائرة الاقتصادية في دبي. وفي العام التالي، حصلت الشركة على "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال" عن فئة التصنيع والتي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي، كما حصلت أيضاً على جائزة أفضل علامة تجارية "سوبر براندز الإمارات" في عامي 2003 و2008.