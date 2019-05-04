اطلاق أكاديمية MHS الرياضية لتعليم رياضة التنس‬

أطلق مهدي حسين سجواني أكاديمية MHS الرياضية لتعليم رياضة التنس، والتي تم افتتاح موسمها الأول بإقامة أولى مسابقاتها في ملعب التنس داخل مجمع "داماك هيلز" السكني في دبي لاند. وتهدف الأكاديمية إلى جعل رياضة التنس في متناول جميع محبي هذه الرياضية الطامحين إلى تعلمها والتميز فيها تحت شعار "تعلم . العب . ألهم".
ويهوى مهدي حسين سجواني، ابن مؤسس شركة "داماك العقارية" ورجل الأعمال العالمي حسين سجواني، رياضة التنس، إذ بدأ ممارستها في سن مبكرة. ويأمل مهدي سجواني مشاركة شغفه بهذه اللعبة مع لاعبي ومحبي رياضة التنس عبر الأكاديمية الجديدة من جميع الجنسيات والمستويات.
فسواء كنت تحلم بأن تلعب بحرفية رافييل نادال أو كنت تبحث عن رياضة لقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء، فإن الأكاديمية في "داماك هيلز" ترحب بكل شخص يعمل في مجال الإعلام لزيارة مبنى الأكاديمية، والاستمتاع بساعة تدريب مجانية مع مدرب تنس محترف.
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