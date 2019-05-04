محافظ جدة يشرف حفل زفاف ال عطار وال كعكي









( جدة -أمل العامري)

أحتفل الشيخ سامي محمود عطار بزواج نجله ( مهند ) إلى إبنة الشيخ عبدالإله محمد كعكي ( ياسمين ) في إحدى قاعات الافراح بجدة وذلك بحضور الأقارب والأصدقاءوالمسئولين و عددا من أصحاب السمو الأمراء وفي مقدمتهم :

- صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ مدينة جدة

- صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز

- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز

- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

- صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله الفيصل

- صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل

- صاحب السمو الملكي الامير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

- صاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن

- صاحب السمو الأمير محمد بن نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن

- صاحب السمو الأمير سلمان بن نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن

- صاحب السمو الأمير سعود بن نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن

- صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن فيصل

- صاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن عبدالله آل سعود

- صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل

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هذا وقد عبر والدي العروسين ( مهند , ياسمين ) عن فرحتهما بهذه الليلة السعيدة متمنيان للعروسين حياة زوجية سعيدة متوجة بالذرية الصالحة