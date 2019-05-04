كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن في ذكراها العاشرة.. كيف ساهمت فلاي دبي في تعزيز صناعة الطيران؟

سافر أكثر من 70 مليون مسافر مع شركة فلاي دبي منخفضة التكلفة ومقرها دبي منذ إطلاقها قبل 10 سنوات.

واحتفلت شركة الطيران، التي بدأت عملياتها في يونيو 2009، بالذكرى السنوية لإطلاق موقع ويب جديد للمسافرين لتبادل ذكرياتهم.

ومنذ بدء العمليات، قالت فلاي دبي إنها أنشأت شبكة تضم أكثر من 90 وجهة في 47 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

وقال الرئيس التنفيذي غيث الغيث إن المعالم الرئيسية شملت إدخال الترفيه عن رحلات الطيران إلى أسطولها في عام 2010 ، وإطلاق درجة رجال الأعمال في عام 2013، ووضع ثلاث طلبيات طائرات، ومؤخراً شراكتها بالرمز المشترك مع طيران الإمارات.

وقال إن شركة الطيران دخلت “فصلاً جديداً من نضجها” يعززه النمو المطرد، وتجربة الركاب المعززة، والالتزام المتجدد بفتح الأسواق التي كانت تعاني من نقص الخدمات في السابق، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

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وأضاف الغيث: “لقد قطعت Flydubai شوطًا طويلًا منذ أول رحلة لها في عام 2009. لقد مكنتنا خفة الحركة وفهمنا العميق لاحتياجات المسافرين المتطورة والتزامنا بفتح الأسواق المحرومة سابقًا من تعزيز نموذج أعمالنا وعروض المنتجات إلى أن نصبح شركة الطيران الحالية.

وتابع الغيث: “لقد تم تأسيسنا بتفويض لتقديم خدمات سفر مريحة وموثوقة وبأسعار معقولة بهدف إزالة الحواجز أمام السفر، وخلق تدفقات مجانية للتجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة. وما زلنا صادقين في هذا التفويض”.

واحتفالا بمرور 10 سنوات على فلاي دبي، أطلقت شركة الطيران موقعًا إلكترونيًا مخصصًا- www.comeflydubaiwithus.com – يوفر منصة لجميع الركاب لمشاركة ذكرياتهم المفضلة في السفر مع فلاي دبي.

وستتاح للذين يشاركون الفرصة للفوز بواحدة من 10 أزواج من تذاكر الدرجة السياحية المعادة داخل شبكة فلاي دبي.