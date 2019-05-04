كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تعثر على ثلاجات رمضان في دبي؟

قبل أيام قليلة على بدء شهر رمضان، أصبحت خريطة ثلاجات دبي للشهر الكريم متوفرة الآن على خرائط Google.

وتسرد الخريطة مواقع جميع الثلاجات المسجلة في المبادرة التي يقودها المتطوعون والتي تعمل على مدار الشهر الكريم، مما يجعل من السهل على أي شخص المشاركة من خلال التبرع بالطعام لإحدى هذه الوحدات المؤقتة.

وبهدف توفير الطعام والشراب مجانًا للعمال في جميع أنحاء مجتمعات دبي، سيبدأ مشروع رمضان لمشاركة الثلاجات في اليوم الأول من رمضان، ولا تسمح قيود الترخيص للمجموعة بفتح الثلاجات في وقت أبكر من هذا.

كيف تجد الثلاجة؟

هناك حوالي 150 ثلاجة منتشرة في جميع أنحاء المدينة من جبل علي وصولًا إلى المزهر على حدود الشارقة.

ويتم تحديد الثلاجات في كل منطقة على الخريطة بواسطة علامة مكانية ملونة، مع أن لكل منطقة لونها الخاص بها بحيث يكون من السهل تحديد مكانها في الحي الذي تبحث عنه، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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وسيؤدي النقر فوق العلامات إلى فتح مربع معلومات يسرد مزيدًا من التفاصيل حول كل ثلاجة بما في ذلك “الاسم” والعنوان الفعلي وتفاصيل الاتصال الخاصة بالمدير. كما يتم سرد ساعات العمل أيضًا لأن بعض الثلاجات مفتوحة طوال اليوم ولكن البعض الآخر لديه أوقات مقيدة.

وتقع معظم الثلاجات في المجتمعات السكنية، لكن بعضها داخل الفنادق أو الشركات أو المدارس. وتشمل هذه الفنادق فندق Steigenberger و Media One Hotel و Light House Arabia ومدرسة دبي للغة الإنجليزية والمزرعة في البراري.

كيفية المشاركة

يتم تشجيع أفراد المجتمع على حفظ عدد من العناصر الفائضة طوال شهر رمضان ثم تسليم البضائع إلى أقرب ثلاجة. جميع أنواع الأطعمة الجافة بما في ذلك الفواكه والخضروات والسلع المعلبة والمشروبات مرحب بها ولكن لا يمكن قبول أي عناصر ساخنة أو مطبوخة.

لا يزال أمامك أيضًا بضعة أيام للتطوع لإدارة ثلاجة في منطقتك، مع فتح التسجيل حتى 5 مايو. البريد الإلكتروني: [email protected]