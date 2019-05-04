كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| معرض في دبي يسلط الضوء على ضحايا الحروب

عندما كانت عائشة تبلغ من العمر ستة أشهر فقط، أشعلت شمعة النار في سريرها في منزلها في إب، وعانت من حروق كارثية أسفل الجانب الأيسر من وجهها وأصيبت يدها بأضرار بالغة مما أدى إلى بترها. وأجرت أربع عمليات في اليمن وعدة جولات من الجراحة التجميلية في مستشفى أطباء بلا حدود في عمان بالأردن لتخفيف الندبات وتقلصات العضلات.

الآن عائشة، البالغة من العمر ثمانية أعوام، طفلة سعيدة يتعين عليها إجراء عملية جراحية كل ثلاثة إلى ستة أشهر. قد لا تكون ضحية مباشرة للحرب، ولكن بسبب الدمار الذي لحق ببلدها نتيجة النزاع، وتعيش أسرتها – مثل كثيرين آخرين – في فقر مدقع، مما يجعل عائشة ضحية مثلها مثل الجرحى أو القتلى في القتال.

عائشة هي واحدة من 12 حالة تم تسليط الضوء عليها في معرض للتصوير الفوتوغرافي، “شفاء الجروح”، الذي تستضيفه منظمة أطباء بلا حدود، بالتعاون مع أليانس فرانسيس دبي ومجلس الأعمال الفرنسي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

يكشف المعرض عن قصص المرضى في مستشفى أطباء بلا حدود التابع للجراحة الترميمية في عمان، والذي تم افتتاحه في عام 2006 استجابة للعدد الكبير من المصابين بجروح خطيرة الذين عالجتهم منظمة أطباء بلا حدود خلال حرب الخليج الثانية. وخلال 13 عامًا منذ افتتاحه، نما المستشفى ويعالج الآن المرضى من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك من سوريا وفلسطين واليمن.

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ويقدم المعرض نظرة عامة على مدى الصراع في المنطقة أيضًا. واختار القائمون على المشروع صوراً تعكس التوازن بين الجنس والعمر والجنسية. وتم اختيار دبي لإقامة المعرض لأنها متنوع الثقافات، يعيش فيه الكثيرون من الشرق الأوسط.

وبينما يتحرك المعرض بالتأكيد، فهو يلقي المعرض الضوء بشكل حاسم على العمل الدؤوب الذي يقوم به العاملون منظمة أطباء بلا حدود، فضلاً عن المعاناة الناجمة عن النزاع في عدد من دول المنطقة.