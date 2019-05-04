الامارات | "صحة أبوظبي" تغلق مستشفى يونيفرسال شهراً

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة أبوظبي" تغلق مستشفى يونيفرسال شهراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الصحة أبوظبي، قراراً بإغلاق مستشفى يونيفرسال لمدة شهر، وذلك بناء على نتائج التدقيق الذي تم مؤخراً، حيث تبين من خلال التحقيقات ثبوت عدد من المخالفات، وقررت الدائرة إغلاق المستشفى كلياً مؤقتاً لمدة شهر قابل للتجديد لمدة لا تزيد عن ستة أشهر اعتباراً من يوم الخميس الماضي، 02 مايو 2019، وذلك استناداً إلى الفقرة 2 بـ من المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة.

وأوضح قرار الدائرة، أن المخالفات التي تم رصدها تُعد مخالفة للمواد رقم (12) من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، والتي تنص على أنه "تلتزم المنشآت الصحية الخاصة بتطبيق جميع الشروط الصحية والبيئية وشروط السلامة المعتمدة لدى الجهات المعنية، وحظر تشغيل طبيب أو ممرض أو أي شخص آخر من ذوي التخصصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية،" واعتماد مدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهن الصحية.