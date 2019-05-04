"الدفاع المدني" يعزز التوعية باشتراطات السلامة ضمن "رمضان آمن"

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني، بوزارة الداخلية بالتنسيق مع إداراتها الإقليمية، وبالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني، حملتها الفرعية "رمضان آمن" ضمن حملتها الرئيسية المتواصلة "سلامة دارك" وذلك ضمن خطة التوعية الرئيسية التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني مطلع العام الجاري 2019، بهدف نشر ثقافة الوقاية والسلامة بين فئات المجتمع خلال الشهر الفضيل.

ووجه اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية كافة إدارات الدفاع المدني الإقليمية التابعة للقيادة العامة للدفاع المدني برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الفضيل، والعمل على توفير أعلى معايير ومعدلات السلامة العامة لكافة أفراد المجتمع، والتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات واشتراطات الوقاية والسلامة العامة عند إنشاء الخيام الرمضانية.

وأكد اللواء جاسم المرزوقي أن عناصر الدفاع المدني دائماً وعلى مدار العام في حالة استعداد تام لمواجهة أي طارئ مع زيادة معدلات الاستعداد والجاهزية في أوقات المناسبات والأنشطة التي تستلزم إجراءات أمن وسلامة إضافية، مثل شهر رمضان، الذي يشهد العديد من الفعاليات المجتمعية.

وبين أن كافة مراكز الدفاع المدني في الدولة على استعداد تام طوال أيام الشهر الفضيل لمواجهة أي طارئ ، مشيراً إلى أن القيادة العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع إداراتها الإقليمية أعدت خطة تشغيلية خلال الشهر الفضيل تتضمن إطلاق حملة "رمضان آمن" لتشمل جولات تفتيشية على الخيام الرمضانية للتأكد من مدى التزام أصحابها بإجراءات الوقاية والسلامة ورفع تقاريرها عن أي مخالفات يتم ضبطها، وكذلك تسيير زيارات ميدانية على الأسر التي تقوم بإعداد الوجبات الرمضانية في مشروع إفطار صائم، الذي تنفذه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية خلال الشهر الفضيل من كل عام ، وذلك للوقوف على مدى توافر اشتراطات السلامة في المطابخ.

وتتضمن الحملة أيضاً توعية ربات البيوت بالاشتراطات الوقائية التي يجب عليهن إتباعها أثناء إعدادهن لوجبات الفطور، بما يحافظ على سلامتهن، ويحول دون اندلاع الحرائق، وتدريبهن من خلال مدربين متخصصين من قبل الدفاع المدني على كيفية استخدام طفايات الحريق في المطابخ المنزلية المشاركة في هذا المشروع، فضلاً عن توزيع كتيبات ومطبوعات تحتوي على مواد توعوية هادفة تدعو إلى اتخاذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الوقائية أثناء إعداد الوجبات.

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في السياق ذاته حددت القيادة العامة للدفاع المدني شروط السلامة والوقاية المطلوبة لإصدار تراخيص الخيام الرمضانية، وحذرت من قيام البعض بإنشاء الخيام دون الرجوع إلى الجهات المختصة والحصول على ترخيص بإنشائها للتأكد من توافر شروط الوقاية والسلامة التي حددها الدفاع المدني في هذا الشأن.

وبين أهم الاشتراطات عدم استعمال الخيام للتخزين أو استخدام الأفران ومواقد الطهو بداخلها، مع ضرورة وضع وحدة معالجة هواء خارج الخيمة في حالة وجود تكييف داخلي، وأن تكون وحدة التكييف مخصصة لهذا الغرض، وأن تكون المصابيح الكهربائية الخاصة بالإنارة الداخلية بعيدة عن قماش الخيمة بما لا يقل عن 50 سم.

كما يجب تزويد كل وحدة تكييف داخل الخيمة بقاطع خاص بها، ومعالجة الديكورات الداخلية وأقمشة الزينة بمواد تبطئ انتشار اللهب، وأن تكون الأقمشة والمواد المصنعة منها الخيام مقاومة للهب، وأن تحقق المواصفات المعتمدة بهذا الخصوص، إضافة إلى توفير عدد كافٍ من طفايات الحريق اليدوية، وتوفير مراقب سلامة واحد أو أكثر لدى الجهة المسؤولة عن تركيب الخيام لمتابعة حالات الطوارئ، بشرط أن يكون ملماً باستخدام طفايات الحريق وإجراءات الطوارئ. وأن تتوافر لديه وسيلة اتصال مباشر بالدفاع المدني عند الطوارئ أو الحاجة إلى أية استشارات.

كما تتضمن الشروط أن يكون عدد مخارج الطوارئ واتساعها وارتفاعها حسب متطلبات الوقاية والسلامة، بحيث يتناسب مع حجم الخيمة وعدد شاغليها وموقعها والمواد المصنوعة منها أو الموجودة في داخلها.

ويلزم في كل خيمة توفير العدد الكافي من طفايات الحريق المناسبة وبالأحجام المطلوبة في كل خيمة للتدخل السريع في حال نشوب حريق، وكذلك يجب أن تكون هياكل الخيام صلبة ومتينة ولا تنهار بفعل الحرارة أو الرياح الشديدة والتأكد من اختيار المكان المناسب لنصب الخيمة، وغيرها من الشروط.