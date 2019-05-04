12 محاضرة تناقش علاجات الأمراض العصبية

أبوظبي(الاتحاد)

نظم مستشفى المفرق، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، منتدى طب الأعصاب العام الثاني الذي عقد في فندق هيلتون كابتل غراند في أبوظبي.

ضم المنتدى متحدثين من ذوي الخبرة العالمية في طب الأعصاب العام قدموا 12 محاضرة في أهم مجالات طب الأعصاب، منها أمراض الأعصاب النادرة والشقيقة والزهايمر، والمظاهر السريرية لنوبات الصرع، والتصلب اللويحي، والتفريق بين الصداع النصفي والتوتر والصداع العنقودي، وأحدث وسائل إدارة الصداع النصفي، وغيره من قضايا طب الأعصاب، واستهدف المنتدى أطباء الطب العام وأطباء الرعاية الأولية وأطباء الطوارئ والإقامة، لإطلاعهم على آخر مستجدات طب الأعصاب على مستوى التشخيص والعلاج خاصة للأمراض الأكثر شيوعاً، واستحق 7 ساعات من التعليم الطبي المستمر المعتمدة من دائرة الصحة.

وقال الدكتور أحمد شاتيلا، استشاري طب الأعصاب في مستشفى المفرق ورئيس المنتدى: «يهدف المنتدى إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية في طب الأعصاب، من خلال نشر أحدث النتائج الطبية، واستعراض التجارب العلاجية الناجحة والفعالة في مختلف مجالات طب الأعصاب»، واستعرض أهمية تشخيص مرض الزهايمر في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ونوه إلى ضرورة تحويل المرضى الذين تبدأ لديهم علامات فقدان الذاكرة إلى طبيب أعصاب عام لتفادي تفاقم المرض، حيث لا يعد مرض الزهايمر جزءاً طبيعياً مرافقاً للشيخوخة بل هو مرض يتشكل مبكراً بصورة فقدان ذاكرة خفيف، ويزداد تدريجياً على مدار السنوات، إلى أن يفقد المصاب القدرة على الاستمرار في المحادثة والاستجابة لمحيطه».

د. وليد خليفة اختصاصي جراحة الأعصاب في مستشفى المفرق، ذكر فيما يتعلق بآلام أسفل الظهر أن 80 إلى 85% من البشر معرضين للإصابة بآلام أسفل الظهر، وفقاً للإحصاءات العالمية، وتعد آلام أسفل الظهر السبب الثاني للإجازات المرضية عالمياً بعد الانفلونزا وأعراض البرد، ويقول: «تعد التطورات الحديثة في تكنولوجيا جراحة العمود الفقري، وبالتحديد آلام أسفل الظهر، ساهمت في تقليل مضاعفات الجراحة المفتوحة ورفع كفاءة العلاج«، ويضيف: «يعتمد مستشفى المفرق على الجراحة الميكروسكوبية والجراحة الدقيقة للعمود الفقري، وتتميز هذه الطريقتين بصغر حجم الفتح الجراحي، مما يقلل نسبة التهاب الجروح وتسريع عملية الالتئام والشفا».