مواهب فنية في معرض "التعايش" بـ"الصحة"

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أقام مجلس الشباب بوزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس معرضاً فنياً للرسم بمختلف أشكاله، للتعبير عن قيم التسامح وأهمية التعايش الإنساني والاختلاف الفكري، تماشياً مع توجيهات القيادة بتخصيص 2019، عاماً للتسامح.

ويعتبر المعرض باكورة أعمال مجلس الشباب بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والذي تم الإعلان عن تشكيله قبل أيام، وقد شارك في المعرض نوعان من الرسامين الشباب، وهما موظفون من الوزارة لديهم موهبة الرسم بأشكاله كافة، وفنانون متخصصون في الرسم والجرافيت والتصميم.

وحدد مجلس شباب وزارة «الصحة»، مكافأة للفائز بالمركز الأول من موظفي الوزارة، وسيتم تحكيم أعمال الفنانين من خلال لجنة محايدة ، ليتم الإعلان عن العمل الفني الفائز خلال الأيام المقبلة.

وزار الدكتور يوسف السركال، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات، وعوض الكتبي، وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، المعرض واطلع على أعمال الرسامين، سواء من الفنانين الذي دعتهم الوزارة للمشاركة في المعرض، أو موظفي الوزارة الذين يمارسون الرسم هواية أو موهبة.

وتنوعت أعمال المشاركين في المعرض، حيث قامت إحدى الرسامات، بعرض مجموعة من الصور التي تركز على قبول الشخص لنفسه وتسامحه معها، حتى يتسنى له التسامح مع أصدقائه والمجتمع وكل الناس، بينما قامت رسامة أخرى برسم أشكال الحيوانات وخاصة وجوهها على الذهب، وتحويلها إلى تصاميم جميلة وأشكال تنال إعجاب الناس.

وبالنسبة لرسامي الوزارة، فقد قامت إحدى الموظفات برسم صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، خلال زيارة قداسته دولة الإمارات، للمشاركة في مؤتمر الأخوة الإنسانية الذي عقد في العاصمة أبوظبي.

وقالت عائشة سيف، الموظفة بمستشفى أم القيوين العام: «اخترت هذه الصورة، لأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والبابا فرنسيس هما رمزان للتسامح والتعايش.