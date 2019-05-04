89 طن نفايات.. مبيعات "مزادات تدوير"

هالة الخياط (أبوظبي)

ساهمت خدمة «مزادات تدوير» التي أطلقها مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير» خلال العام الماضي في تسهيل بيع نحو 89 طناً من المواد القابلة للتدوير، وتقليل كمية النفايات التجارية والصناعية التي يتم دفنها.

وأوضح المهندس حسين العمودي، مدير إدارة التراخيص والتعرفة وخدمة العملاء في «تدوير»، أن عدد عمليات البيع والشراء التي تمت منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن في إطار المزاد بلغت حتى الآن 31 عملية، منها 11 عملية شراء.

وأطلقت تدوير مع بداية عام 2018 خدمة «مزادات تدوير» عبر موقعها الإلكتروني، والتي تم تطويرها لتخدم منتجي النفايات ضمن فئة قطاع الأعمال، وتستهدف الشركات العاملة في مجال إدارة النفايات ومنشآت إعادة التدوير.

وأفاد العمودي بأن الجهات المستفيدة من المشروع تشمل جميع المنشآت التجارية المسجلة لدى «تدوير»، وتمتلك حساباً على موقع الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى مزودي الخدمة البيئية والعاملين في مجال تجارة ومعالجة النفايات، بينما تشمل المواد القابلة لإعادة التدوير كلاً من نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية، نفايات البلاستيك، نفايات الورق، والكرتون، بالإضافة إلى نفايات الخشب والزجاج. وتمكن الخدمة جميع منتجي النفايات في قطاع الأعمال من بيع المواد القابلة للتدوير، وعرضها بمزاد إلكتروني للمهتمين من الشركات العاملة في قطاع الأعمال ضمن تصنيف نشاط تجارة المواد القابلة للتدوير، وتطلق «تدوير» هذه الخدمة دعماً لتحقيق أهدافها نحو تعزيز تجربة عملائها، والمساهمة في التحول الرقمي لخدماتها، بما يساهم في إنشاء منظومة متكاملة لإدارة النفايات، والعمل على تحويلها إلى رافد اقتصادي مهم.

وأكد العمودي أن النفايات يتم بيعها من قبل المنشأة التي قامت بطرح المزاد وليس الأفراد، حيث تتمكن المنشآت المسجلة لدى تدوير من الاستفادة من خدمة «مزادات تدوير»، والتعامل الأمثل مع المواد القابلة لإعادة التدوير، عوضاً عن التخلص منها، وعدم إعادة تدويرها أو استخدامها.

وأوضح أن خدمة «مزادات تدوير» تساهم في تحقيق أهداف تدوير الاستراتيجية الطامحة إلى إدارة مبتكرة ومتكاملة لقطاع للنفايات في الإمارة، والهدف الرئيس من الخدمة هو توفير منصة إلكترونية لمنتجي النفايات القابلة للتدوير، تتيح لهم الإعلان عن المواد القابلة للتدوير وبيعها، وتعزيزاً لمبدأ إعادة الاستخدام الذي يعتبر أحد المحركات الرئيسة الثلاثة الداعمة للاستدامة البيئية والإدارة السليمة للنفايات، وهي تقليل إنتاج النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها، كما تساهم الخدمة في تقليل النفايات المرحلة إلى المطامر.