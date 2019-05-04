ملاعب الإمارات.. ساحات للتسامح

رضا سليم (دبي)

الرياضة الإماراتية أحد جسور المحبة والتسامح والسلام مع العالم، وتجسد العديد من الرسائل الإيجابية، سواء من داخل الدولة، عبر العدد الكبير من البطولات التي تستضيفها، أو عبر مشاركات رياضيينا في بطولات خارجية، ورفع علم الدولة في أكبر المحافل في مقدمتها الألعاب الأولمبية، وهناك أكثر من 10 منصات تمنح الإمارات صك التسامح الرياضي في الملاعب والبطولات، هي: استضافة البطولات القارية والعالمية، وتنظيم بطولات تحمل اسم الإمارات داخلياً، وتنظيم بطولات تحمل اسم الإمارات خارجياً، والمشاركة في البطولات الخارجية، واتفاقيات وشراكة مع الاتحادات الوطنية والدولية، وتنظيم مؤتمرات وملتقيات عالمية، ومشاركة المقيمين في الأنشطة الرياضية، ومد يد المساعدة للدول الفقيرة ومساعدتها رياضياً، وتواجد الإمارات في المناصب القارية والدولية، وتنظيم جوائز عالمية تحمل اسم الإمارات.

والتواصل الحضاري بين الشعوب يعتبر القاعدة التي انطلقت منها رياضة الإمارات إلى آفاق أوسع، بدمج أكثر من 200 جنسية في بوتقة واحدة، والتأكيد على أن رسالة دولتنا العالمية تؤكد ريادتها بصفتها دولة متسامحة، يتعايش فيها أفراد المجتمع دون تمييز، وتؤمن بالانفتاح بصورة تكاملية تعزز النسيج المجتمعي، بفتح باب المشاركة في الأنشطة الرياضية لكل فئات المجتمع من المقيمين.

وكانت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد القانون الاتحادي، الذي يسمح للمقيمين بالمشاركة في المسابقات الرسمية التي تقام في الدولة، وعدم اعتبار الجنسية شرطاً للمشاركة في هذه المسابقات. وتضم القائمة أبناء المواطنات، وحاملي جواز الدولة، ومواليد الدولة، إضافة إلى المقيمين من مختلف الجنسيات، ويعكس القرار حرص الحكومة على تفعيل دور المقيمين في المجتمع، وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات الرسمية، خاصةً أن الرياضة جزء لا يتجزأ من حضارة الشعوب وتقدمها، وتلقى إقبالاً منقطع النظير من مختلف أطياف المجتمع، وهي بالدرجة الأولى رسالة مد الجسور بين جميع الجنسيات على أرض الدولة.

وبات وطن التسامح واجهة عالمية لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية على المستويات العالمية والقارية والعربية والخليجية، ولعل ثقة الاتحادات الدولية في إقامة البطولات على أرض الإمارات، شهادة نجاح للكوادر الوطنية التي نجحت في قيادة هذه البطولات إلى بر الأمان، وحصلت على صك الإجادة بالعلامة الكاملة في التنظيم، بشهادات موثقة من الاتحادات الدولية، وتأكيد أن رسالة التسامح قد وصلت إلى العالم.

البطولات العالمية

وعلى مدار سنوات طويلة استضافت الدولة العديد من البطولات العالمية في كل الألعاب، وكانت واجهة لكل الأحداث والبطولات، التي خطفت الأضواء خاصة في الساحرة المستديرة التي وصل الشغف بها إلى مونديال الأندية 4 مرات، وبطولة العالم للشباب والناشئين، وبطولة القارات الشاطئية، ومونديال الشاطئية، والعديد من الأحداث الكروية على المستوى القاري.

من بين هذه الأحداث بطولات دولية «صنع في الإمارات» وهي البطولات الدولية التي تحمل اسم الإمارات، وتقام سنوياً، ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين من مختلف دول العالم، بل إن هناك بطولات ولدت في الإمارات وانطلقت منها، إلى بقية دول العالم، فمن كرة القدم، والعديد من البطولات العالمية، ومولد كأس القارات الشاطئية، إلى السلة والطائرة واليد، إلى سلسلة بطولات الجولف والجولة الأوروبية وطوافات دبي وأبوظبي والشارقة، ورالي دبي الصحراوي، والبادل تنس والريشة الطائرة العالمية، وغير من الألعاب التي وصلت إلى أصحاب الهمم.

ويكفي أن الأحداث والفعاليات السنوية على الصعيد الرياضي تزيد على 1400 فعالية وبطولة رسمية، تشارك فيها جنسيات لا حصر لها، تكاد تجمع بين شعوب المعمورة على أرض الإمارات في مختلف إمارات الدولة.

مقر دائم للنجوم

ومن بوابة استضافة البطولات تحولت الإمارات إلى مقر دائم للنجوم في مختلف الألعاب، خاصة نجوم الساحرة المستديرة كرة القدم، وعلى رأسهم زين الدين زيدان، وكريستيانو رونالدو، ووين روني، وجون تيري، وغيرهم الذين يحرصون على القدوم إلى الإمارات رفقة عائلاتهم في عطلاتهم السنوية، وأيضاً نجوم الألعاب الأخرى منهم، روجيه فيدرر، نجم التنس العالمي، وهو تأكيد على أن الإمارات نموذج متفرد على المستويين الشرق أوسطي والعالمي، في إعلاء وممارسة قيم التسامح والتواصل مع العالم، وقبول الآخر، وتوفير أجواء الأمن.

ويحرص نجوم الساحرة المستديرة على الكتابة عن الإمارات ووجهها الحضاري على منصات التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، ويضعون صورا مشرقة لمعالمها على حساباتهم الرسمية، وهؤلاء النجوم يتابعهم ملايين على مستوى العالم، فيكون لها رد فعل كبير في نقل رسالة الإمارات إلى العالم، وهو ما حدث خلال استضافة أبوظبي لمونديال الأندية وزيارة نجوم ريال مدريد للمعالم السياحية، خاصة مسجد زايد الكبير، وما كتبه هؤلاء النجوم عن الإمارات وأبوظبي لا يقدر بمال، لأن الرسالة تصل إلى العالم بكل اللغات.

وما حدث في مونديال الأندية يحدث في كل البطولات العالمية التي تستضيفها الإمارات سنوياً، حيث يقوم النجوم في هذه البطولات بزيارة المعالم السياحية، والتقاط الصور ووضعها على حساباتهم في مواقع التواصل.

رسالة رياضة الإمارات ليست مقتصرة، فقط، على استضافة البطولات أو المشاركة فيها، بل امتدت إلى العلاقات الرياضية مع الدول من خلال بناء شراكات وصفقات رياضية، الهدف منها بناء جسور من المحبة والتسامح والتواصل الحضاري مع هذه الدول.

الأجانب في «دورينا»

وينقل دوري الخليج العربي لكرة القدم، صورة التسامح والمحبة إلى العالم، من خلال اللاعبين المحترفين من جنسيات مختلفة في الأندية، ويحرص هؤلاء النجوم على التحدث إلى وسائل الإعلام في بلدانهم، للكشف عن رؤيتهم للإمارات، سواء فيما يتعلق بالجوانب التي تتعلق بالحياة اليومية، أو ما يخص الجانب الكروي، وأكد عدد من النجوم على رأسهم الأسترالي مارك ميليجان، والتشيلي خورخي فالديفيا، والبرازيلي ليما، والغاني أسامواه جيان، والسويدي ماركوس بيرج أن الإمارات تمنحهم الشعور بالاستقرار، كما أن تفاعلهم مع الأحداث والتقاط صور تذكارية لهم ووضعها على حساباتهم الشخصية وتفاعل الجمهور معها يمثل رسالة إيجابية أخرى بالغة الأهمية.

Advertisements

185 إماراتياًً في مناصب دولية

تعد المناصب الرياضية الخارجية التي يشغلها إماراتيون الباب الواسع الذي تطل منه رياضة الإمارات على العالم، وتنقل عير هذه المناصب وتمتلك رياضتنا رصيداً كبيراً من المناصب الخارجية التي تضعها في مصاف الدول ذات المكانة المميزة على مستوى الصعيدين الدولي والآسيوي، وأيضاً على الصعيد العربي والخليجي، والإقليمي، وتفخر رياضتنا بوجود 142 شخصية رياضية في 185 منصباً دولياً وقارياً وإقليمياً وعربياً وخليجياً، في 27 جهة رياضية حول العالم. هناك عدد من الشخصيات التي لها مكانة على المستوى الدولي والقاري والعربي، وكون الإمارات مقراً لعدد من الاتحادات القارية والعربية، ومنها على سبيل المثال، الاتحاد الآسيوي للشطرنج الذي يترأسه الشيخ سلطان بن شخبوط آل نهيان، والذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد الأفروآسيوي، ومقر الاتحاد العربي للشطرنج الذي يترأسه إبراهيم البناي، والاتحاد الآسيوي للجوجيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، والاتحاد العربي للسلة برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي، والاتحاد الآسيوي للدراجات الذي يرأسه أسامة الشعفار، والاتحاد العربي للدراجات ويرأسه الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، واتحاد غرب آسيا للبليارد والسنوكر برئاسة عبدالمنعم الختال، والاتحاد العربي للجولف برئاسة الشيخ فاهم القاسمي، واللجنة البارلمبية الآسيوية برئاسة ماجد العصيمي، واتحاد غرب آسيا للمعاقين برئاسة عبدالرزاق الرشيد، وغيرها من الاتحادات التي تتخذ الإمارات مقراً لها بحكم وجود الرئيس منها.

مدينة زايد الرياضية

اكتست مدينة زايد الرياضية بوشاح المحبة والسلام في القداس التاريخي لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في استاد مدينة زايد الرياضية، بمشاركة أكثر من 135 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم، هو تأكيد على ربط الحدث العالمي بملاعب الرياضة التي تمثل واجهة لقيم التسامح.

الخيول تتصدر المشهد

تشارك خيول الإمارات في العديد من البطولات والسباقات العالمية على مدار الموسم، خاصة خلال فصل الصيف، وبها الكثير من الخيول التي تحمل اسم الإمارات، ويتصدر المشهد مهرجان صاحب السمو رئيس الدولة للخيول، ومهرجان منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة، وكلاهما يجوب الكثير من دول العالم، ويحافظ على ثقافة وتراث الإمارات في الرياضات التقليدية، التي ارتبطت بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة، كما تنظم أبوظبي أيضاً مهرجان الشيخة فاطمة بنت مبارك للفروسية للسيدات، وهناك بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك للرماية النسائية، وبطولة المدن الآسيوية للشطرنج على «كأس دبي»، الذي تأسس في دبي عام 1990، ويقوم مجلس دبي الرياضي بتقديم الدعم للكأس الذي يتنقل بين العواصم الآسيوية.

إسعاد أصحاب الهمم

قدمت الإمارات العديد من المبادرات، لإسعاد أصحاب الهمم على أرضها، من خلال النهج الذي تسير عليه، والمتمثل في التسامح والاعتراف بالتنوع، وبما أن الرياضة تلعب دوراً مهماً في دمج أصحاب الهمم وإسعادهم، فقد شجعتهم الدولة على ممارسة الرياضات الخاصة بهم بأنواعها كافة، كما رسخت قيم التسامح والتعايش نهجاً فحصدت ثماره تقديراً وإعجاباً من العالم أجمع.

وتصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشهد، عندما وجه باستضافة الحدث الذي أسعد أصحاب الهمم، ليس فقط في الإمارات أو الوطن العربي والشرق الأوسط، بل أسعد العالم بنسخة استثنائية من الأولمبياد الخاص يصعب تكرارها في السنوات المقبلة، بل تمثل نقلة كبيرة للألعاب العالمية التي تخطت كل الحدود والحواجز، كي تصل إلى أبوظبي عاصمة أصحاب الهمم.

جمعت «دار زايد» ما يزيد على 7500 رياضي، و3000 مدرب مثلوا أكثر من 200 دولة للتنافس في 24 رياضة، على مدار 8 أيام، في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص والذي يمثل أكبر حدث إنساني ورياضي في العالم خلال 2019، ليكون نموذجاً عالمياً للتضامن والاتحاد والاحترام والإنجازات الرياضية، تلك البطولة التي تابعها 7.6 مليار إنسان يعيشون على كوكب الأرض، ووصلت لهم الرسالة أن الإمارات وطن التسامح والتعايش والتآخي.