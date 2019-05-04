اتفاقية للتوعية المرورية بدبي

دبي(الاتحاد) وقعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية تعاون مشترك مع شركة توتال للاستكشاف والإنتاج، بهدف نشر الثقافة المرورية، ودعم ورعاية الحملات المرورية التوعوية والمبادرات التي تنظمها الإدارة العامة للمرور، والتسويق والترويج للبرامج التي سيتم تنفيذها على مستوى دولة الإمارات.

وتتضمن اتفاقية الشراكة إطلاق خطة متكاملة وسلسلة من المبادرات والبرامج التوعوية، من خلال تنسيق الإدارة العامة للمرور مع جميع وسائل الإعلام المرئية والسمعية والصحف المحلية لتغطية الحملات المرورية التوعوية والمبادرات المجتمعية، في المقابل ستعمل شركة توتال على رعاية الحملات المرورية التوعوية التي تنفذها إدارة الحملات والتوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور.

وقع الاتفاقية عن القيادة العامة لشرطة دبي اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، وعن شركة توتال للاستكشاف والإنتاج حاتم نسيبة رئيس وممثل الشركة في الإمارات.

وأوضح اللواء الزفين، أن توتال للاستكشاف والإنتاج ستسهم بشكل كبير في زيادة قدرة شرطة دبي على تحقيق أهدافها بالحد من الحوادث المرورية والسلامة على الطرق.

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