منع دخول الشاحنات إلى أبوظبي في ساعات الذروة

أبوظبي (الاتحاد) قررت شرطة أبوظبي، إيقاف حركة سير المركبات الثقيلة والشاحنات وباصات نقل العمال «أكثر من 50 راكباً» من السير على الطرق بأبوظبي خلال شهر رمضان الكريم، في الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً، وبالفترة المسائية من الساعة 2 مساءً وحتى الساعة 4 مساءً، وبالنسبة لباصات نقل العمال «أكثر من 50 راكباً» ستكون فترة منع حركة سيرها، من الساعة 8 صباحاً والى الساعة 10 صباحاً.

ويأتي ذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي إطار الجهود الهادفة إلى توفير انسيابية سير الحركة المرورية، والحد من الحوادث التي يمكن أن تسببها المركبات الثقيلة والشاحنات خلال الشهر الفضيل. وحثت سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات إلى الالتزام بعدم التحرك خلال الفترة التي تم تحديدها في إطار الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة وتوفير السلامة المرورية خلال رمضان مشددة الرقابة على كافة الطرق من خلال الدوريات والأنظمة الذكية مع تطبيق المخالفات على المركبات الثقيلة والشاحنات التي لا تلتزم بإجراءات حركة سير الشاحنات خلال رمضان.

وأعربت شرطة أبوظبي عن أملها في تعاون قائدي المركبات لتعزيز الجهود المبذولة لتوفير السلامة المرورية خلال الشهر الفضيل بالالتزام بالقوانين، وربط حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية خلف المركبات، والانتباه لمفاجآت الطريق.

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