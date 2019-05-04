تحسينات مرورية على طرق رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن رفع عدة تقارير لتنفيذ تحسينات مرورية على مختلف الطرق والمسارات الواقعة في الإمارة بهدف تحقيق السلامة المرورية.

وتشمل التحسينات إغلاق وإضافة فتحات الدوران لعدد من المسارات الداخلية وإضافة مناطق جديدة لعبور المشاة والعمل على وضع الحواجز الإسمنتية وغيرها التي تحتاج إليها بعض من الطرق لتنظيم عملية السير والمرور ورفع مستوى الكفاءة المرورية.

وقال العقيد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، إن الإدارة تتفقد على الدوام مختلف الطرق والمسارات الواقعة في الإمارة، وذلك للتحقق من مدى توافر اشتراطات السلامة المرورية وتطبيق متطلبات السلامة على المواقع التي تفتقر إلى بعض من المقومات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالطرق.

وذكر أن الإدارة ممثلة في قسم الهندسة المرورية رفعت عدة تقارير بالطرق المراد تحسين مستوى السلامة عليها، ومنها: شارع محمد بن سالم والمعيريض وخزام الداخلي وخت والمناطق المجاورة ومناطق أذن ووادي كوب وشوارع المناطق الجنوبية، كل من كدرة والمنيعي والحويلات.

وأشار إلى أن من أهم تلك التحسينات التي سيتم تنفيذها على تلك الطرق والمسارات الداخلية والخارجية استحداث عدد من الدوارات وإغلاق فتحات الدوران وإضافة عدد منها في الطرق التي تتطلب ذلك.