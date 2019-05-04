270 خريجاً في جامعة نيويورك أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) تلقي بوني سانت جون، المسؤولة السابقة في البيت الأبيض، الكلمة الرئيسة خلال حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب جامعة نيويورك أبوظبي، في حين تقدم الطالبة الإماراتية ماجدة آل مكتوم، التي تم اختيارها مؤخراً للحصول على منحة رودس الدراسية لعام 2019، كلمة ترحيبية موجزة، وتتولى الطالبة المصرية رايان الشرقاوي إلقاء كلمةٍ بالنيابة عن زملائها الخريجين.

وتضم دفعة هذا العام بجامعة نيويورك أبوظبي نحو 270 طالباً وطالبة من أكثر من 75 دولة حول العالم، ويقام حفل التخرج يوم 27 مايو المقبل في حرم الجامعة في جزيرة السعديات.

وحققت سانت جون نجاحات متميزة في العديد من المجالات خلال حياتها ومسيرتها المهنية، حيث تم تعيينها من قبل الرئيس الأسبق بيل كلينتون كمديرة لقضايا رأس المال البشري في المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض.

يُذكر أن الحفل المرتقب هو حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب جامعة نيويورك أبوظبي التي احتفت بتخريج دفعتها الأولى عام 2014.

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