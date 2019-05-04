3928 نزيلاً يستفيدون من مساعدات شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

أشاد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالمبادرات والمساعدات الإنسانية التي تبنتها الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي العام الماضي، والتي ساهمت في حل العديد من المشاكل لمختلف الجنسيات من نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية، خاصة تلك الحالات التي تستحق تقديم المساعدات المالية والعينية.

وقام قسم الرعاية الإنسانية بمساعدة 3928 من نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية والإصلاحية في العام الماضي، بمبلغ وقدره (8.133.691) درهما، مقابل (5.734.444) استفاد منها (3775) نزيلا ونزيلة عام 2017، وتنوعت المساعدات على نواح عدة منها دفع رواتب شهرية لأسر النزلاء، ودفع رسوم دراسية عن أبناء النزلاء، وإيجار سكن لأسر النزلاء، ورسوم علاج للنزلاء وذويهم، ومبالغ مالية للإفراج عن النزيل، وتذاكر سفر، ونظارات طبية، وديات شرعية.

وقام القسم بتنظيم وإطلاق مبادرات للتخفيف عن كاهل الأسر ماديا، منها المير الرمضاني، وكسوة العيد، والحقيبة المدرسية، وغيرها من المساعدات الأخرى، والتي تعكس الاهتمام بالعمل الإنساني والاجتماعي ومساعيها الحثيثة لدعم هذه الفئة من المجتمع، ما يرفع الروح المعنوية لدى النزلاء ويدفعهم للعودة للمجتمع أناسا صالحين.

جاء ذلك خلال تفقد القائد العام لشرطة دبي، للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة، ونائبه العميد مروان جلفار، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد سعيد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والرائد الدكتور عبد الرزاق المازمي، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

ووقف اللواء المري على سير عمل وإحصائيات إدارة تعليم وتدريب النزلاء التي قامت بتنفيذ 96 دورة استفاد منها 5062 نزيلا ونزيلة، منها 28 دورة في قسم البرامج التعليمية استفاد منها 681 مستفيداً، و28 دورة في قسم البرامج الدينية استفاد منها 1877 مستفيداً، 27 دورة في قسم التدريب المهني استفاد منها 426 مستفيداً، و13 في قسم البرامج الرياضية استفاد منها 2078 مستفيداً، كما بلغ عدد المشاركين في برنامج تحفيظ القرآن 1012 نزيلاً في العام 2018 استفاد منهم 466 نزيلاً في الحصول على تخفيف مدة الحكم.

ومن منطلق حرص الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية على تطبيق مبدأ رعاية حقوق النزلاء، تم استحداث آلية تكريم النزلاء وذلك بهدف حثهم على الالتزام بأنظمة وقوانين المؤسسات العقابية، حيث تم تكريم 454 نزيلاً منهم 240 في السجن المركزي، 160 في سجن النساء، و54 في سجن الجنح.

وفي إطار حرص الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية على نشر الوعي الصحي للنزلاء، تم تنفيذ 28 محاضرة توعوية للوقاية من مختلف الأمراض في العام 2018 بالتعاون مع مركز شرطة دبي الصحي.