"إعلام شرطة رأس الخيمة" يحصد "التميز الاجتماعي"

رأس الخيمة (الاتحاد) فازت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بجائزة التميز الاجتماعي في دورتها الثانية 2019م نتيجة جهود حثيثة بذلها فريق عمل إدارة الإعلام والعلاقات العامة، في تقديم أفضل برامج التوعية المجتمعية، والتواصل مع فئات المجتمع كافة، وتقديم كافة أشكال الدعم والتوجيه المعنوي والتوعوي للجمهور، الأمر الذي عزز الأمن والأمان في مجتمع الإمارة، لتتصدر بذلك إدارة الإعلام بشرطة رأس الخيمة، وبجدارة جائزة التميز الاجتماعي للمرة الثانية. وتسلّم الجائزة، العقيد مروان عبد الله جكة، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، بحضور فريق إدارة الإعلام العلاقات العامة.

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