"أمن المنافذ" تحتفي بأسبوع "التمنيع"

أبوظبي (الاتحاد) نظمت إدارة شرطة أمن المنافذ محاضرة تثقيفية صحية بالتعاون والتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية منطقة العين، حول أهمية إجراء الفحوص الدورية وأخذ التطعيمات لالتهاب الكبد الوبائي وغيره من الأمراض.

حضر الفعالية، العقيد سالم مطر سالم الظاهري مدير إدارة شرطة أمن منافذ منطقة العين وعدد من الضباط والموظفين وعقدت تزامناً مع أسبوع ا»لتمنيع» العالمي، ويهدف إلى التشجيع على استخدام اللقاحات لحماية الناس من الأمراض أيَّا كانت أعمارهم.

وركزت المحاضرة على التعريف بمفهوم التمنيع والذي يسلط الضوء على أخذ التطعيمات بشكل دوري لتفادي الإصابة بالأمراض المعدية وتحقيق الأولويات الصحية الأخرى، بدءاً بمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، ومروراً بكبح جماح مقاومة مضادات الميكروبات، وانتهاءً بتوفير منصة للتعامل مع صحة أفراد وتحسين الرعاية المقدمة لهم.

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