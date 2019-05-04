10 مناطق لأصحاب الهمم في حدائق العين

عمر الحلاوي (العين) أعلنت بلدية مدينة العين، توقيع عقد لصيانة وتأهيل حدائق المدينة بالكامل، وإزالة الألعاب القديمة، وتركيب أخرى جديدة، ويشمل التغير الأثاث، والإضاءة، إلى جانب تزويد 10 حدائق مختلفة، من بينها حديقة زاخر، بألعاب لأصحاب الهمم، وإنشاء حديقة متكاملة لأصحاب الهمم للمرة الأولى في مدينة العين، وذلك بمنطقة الظاهر، التي تضم أكبر عدد من أصحاب الهمم، وذلك بناء على توصية مؤسسة زايد العليا لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعلن المهندس محمد صالح مدير إدارة الحدائق (وسط المدينة) الانتهاء من إنشاء حديقة جديدة في منطقة غريبة، وهي من المناطق السكانية الجديدة، وجاء تنفيذ الحديقة بناء على طلب المواطنين في الملتقى السكاني الذي نظمته البلدية العام الماضي، لافتاً أن البلدية ستوزع ألعاب أصحاب الهمم في 10 حدائق لتكون جزءاً من ألعاب الأطفال الأخرى، لتوفير مجال أكبر لمشاركة هذه الفئة المهمة في اللعب بالحدائق.

وتحتوي مدينة العين على مسطحات خضراء شاسعة تغطي مساحة 4 ملايين متر مربع ، وتبلغ الرقعة الخضراء بالكامل 19 مليون متر مربع، وتضم المدينة نحو 33 حديقة عامة و61 حديقة مصغرة، وبلغت زيادة المساحة الخضراء في المدينة العام الماضي 10% حسب إحصاءات بلدية مدينة العين.

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