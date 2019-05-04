"باص الخير" يزور قرى تايلاند

دبي (وام) أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك بفعاليات مميزة داخل الدولة وخارجها، موضحة أن هذا العام سيتم التركيز على طلاب الأُسر ذات الدخل المحدود وكِبار المواطنين، إلى جانب الفئات العُمالية.

وأوضحت الهيئة أن فعالية «باص الخير» في عامها التاسع على التوالي تتضمن هذه السنة مستويين، الأول خارجي في مملكة تايلاند، حيث ستقوم الهيئة بإهداء حافلتين لنقل طلاب مدرسة دار المعارف الأهلية الإسلامية ومقرها في قرية بان خوانسطا بمديرية خواندون في ولاية ستول جنوب تايلاند، وذلك بواقع 15 طالباً لكل حافلة، فضلاً عن توزيع المير الرمضاني على 1568 طالباً وطالبة بالمدرسة.

ومحلياً، أشارت الهيئة إلى تخصيص حافلتين لتوزيع وجبات الإفطار على طلبة مدارس الأهلية الخيرية والطلبة من ذوي الدخل المحدود في دبي والشارقة وعجمان وسكن العمال في القوز وسنابور بالمحيصنة، فيما سيتم تحضير وتوزيع 6 آلاف وجبة سحور على فئة العمال، وذلك بالتعاون مع متطوعي الهيئة والجهات المعنية.

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