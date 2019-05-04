بمناسبة شهر رمضان.. حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 120 سجيناً

عجمان (وام)

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالإفراج عن 120 سجيناً من مختلف الجنسيات ممن أثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو خلال تنفيذهم للعقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وفق شروط حسن السير والسلوك وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء بمناسبة شهر رمضان المبارك، وحرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل فرحتهم، وذلك تأكيداً على رعاية سموه واهتمامه البالغ بأفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم. ورفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على مكرمة سموه بالعفو عن المحكومين، والتي تعكس حرصه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم.

وأوضح أن أمر سموه يؤكد إحساساً عميقاً بأهمية أن يتمتع الإنسان بحريته وأن تظل أبواب العودة والتراجع عن الأخطاء مفتوحة والاستفادة من الدروس والعبر التي مر بها السجناء خلال الفترة الماضية، لتكون سبيلا إلى الاستقامة والتوبة النصوح في حياتهم.

وأعرب اللواء النعيمي عن تمنياته أن تكون فترة العقوبة كافية لإصلاحهم وعودتهم للمجتمع كأشخاص أسوياء، مشيراً إلى أنه ستتم مباشرة إجراءات الإفراج فوراً عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم، وإبعاد الأشخاص الصادرة بحقهم حكم بالإبعاد عن البلاد.