"اصنع أهدافك" في "ضاحية الرحمانية"

الشارقة (الاتحاد) نظم مجلس ضاحية الرحمانية، وهو أحد المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى ورشة بعنوان، «فن وضع الأهداف»، قدمها المحاضر أحمد تهلك، رئيس مجلس إدارة شركة ليفن بيرت للاستشارات والتدريب، مدرب واستشاري في القيادة والإدارة وتطوير الذات والتميز المؤسسي ومراكز الاتصال.

حضر الورشة، أحمد عبدالله المطروشي، رئيس مجلس ضاحية الرحمانية، وأعضاء مجلس الضاحية، ولفيف من أهالي الضاحية والمعنيين بموضوعات التدريب والتطوير.

وهدفت الورشة إلى نشر ثقافة التأهيل بين أفراد المجتمع من خلال طرح الرؤى التي تمكن المشاركين من الارتقاء المتواصل بقدراتهم.

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