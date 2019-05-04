2212 طالباً في اختبارات "دبلوم الصغار"

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ اختبار تقييمي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، للطلبة من الصف الأول إلى السابع الذين شملهم برنامج «دبلوم الصغار» الذي استحدثته الوزارة بداية العام الدراسي الجاري. وتهدف الوزارة من تنفيذ الاختبار إلى قياس أثر البرنامج على تقدم الطلبة الأكاديمي. ويشمل الاختبار 2212 طالباً وطالبة موزعين على 144 مدرسة في مختلف المناطق التعليمية، وسيتم توزيعهم على 34 مركز اختبار تم اختيارها وفقاً لتوزيع المدارس.

ويستهدف البرنامج فئة خاصة من متعلمي المدرسة الإماراتية الذين حققوا أداء تعليمياً منخفضاً في مهارات القراءة والكتابة في اللغة العربية ومهارات الحساب في الرياضيات خلال العام الدراسي 2017-2018، أي أقل من 50 وهي الدرجة الصغرى للنجاح .

وخضع الطلبة المستهدفون لعدد من الاختبارات التشخيصية في وقت سابق قبل توزيعهم في البرنامج وفق مستويات مختلفة، ومدى تمكّنهم من المهارات ومواطن الضعف فيها، لإعداد خطط فردية لكل طالب، بناءً على استراتيجيات عالمية مطبّقة في مجال الدعم الأكاديمي.

وطلبت الوزارة من الإدارات المدرسية تسهيل إدارة المراكز المذكورة للاختبار، ودعمها بالملاحظين والمصححين، لافتة إلى ضرورة توفير مشرف على الطلبة أثناء أدائهم للاختبار.

ويعقد اختبار مادة الرياضيات يوم الاثنين 6 مايو، ويعقد اختبار مادة اللغة العربية يوم الثلاثاء 7 مايو وسيبدأ الامتحان في الساعة العاشرة صباحاً.

ودعت الوزارة منسقي المراكز المعتمدة بالحضور يوم الأحد الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى مقر قطاع العمليات المدرسية في عجمان لاستلام مغلفات الاختبار وفق أعداد الطلبة المستهدفين في قوائم الاختبار التشخيصي. وستتولى المراكز المعتمدة إدارة الاختبار ورفع نتائج الطلبة بعد التصحيح والرصد وفق النماذج المعتمدة.