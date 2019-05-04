جائزتان دوليتان لمركز اتصال "الموارد البشرية والتوطين"

دبي (وام)

فاز مركز اتصال وزارة الموارد البشرية والتوطين للعام الثاني على التوالي بجائزتين، ضمن برنامج «جوائز انسايتس الشرق الأوسط لمراكز الاتصال».

وتسلم أحمد يوسف آل ناصر، مدير إدارة علاقات المتعاملين في الوزارة، جائزة «أفضل معالجة للتحديات على المستوى الإقليمي للنمو السريع لمركز اتصال الوزارة وفق نمط ابتكاري مبدع »، بسبب نوعية وجودة طلب التقديم للجائزة، «وذلك خلال الحفل السنوي الذي نظم في دبي مؤخراً.

وأكد آل ناصر أن مركز اتصال الوزارة «80060» وخلال الأعوام الماضية شهد نقلة نوعية بعدما انتقل من مجرد مركز استعلام إلى قناة تفاعلية للتواصل المباشر بين المتعامل والوزارة، وشهد الربع الأول من العام الجاري زيادة في عدد المكالمات الواردة بنسبة 69.5 في المئة عن إجمالي المكالمات خلال الفترة نفسها من العام الماضي في الوقت الذي انخفض فيه متوسط زمن الانتظار بنسبة 54 في المئة، ما يؤكد حرص المركز على تبني أفضل الطرق لضمان التواصل الفعال مع فئات المتعاملين كافة.

وأشار إلى أن مركز الاتصال يوفر خدمة «إعادة الاتصال للمتعاملين الذين يرغبون في معاودة الاتصال بهم أو لمن لم يتمكنوا من الحصول على خدمة المركز في الوقت المحدد»، منوهاً إلى أن إجمالي عدد طلبات هذه الخدمة بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 21 ألفاً و189 طلباً، وهو ما يمثل 5 في المئة من إجمالي عدد المكالمات.

وأضاف أن مركز اتصال وزارة الموارد البشرية والتوطين يقدم خدماته على مدار الساعة، ويمكن للمتعامل اختيار لغته المفضلة من إجمالي 20 لغة يوفرها المركز، من بينها أربع لغات أساسية، هي العربية والإنجليزية والأوردو والمالايالم.