الامارات | مجان يطالب بوزارة للمخترعين

شكرا لقرائتكم خبر عن مجان يطالب بوزارة للمخترعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب المخترع المواطن، أحمد مجان، الملقب بـ«أديسون الإمارات» بإنشاء وزارة للاختراع، للمساعدة على تبني ابتكاراتهم، وتحويلها إلى مشروعات تخدم الوطن.

ودعا مجان، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، على هامش ملتقى المخترعين الخليجيين الذي عقد أمس في جامعة دبي، المستثمرين الذين يتمتعون بروح المجازفة، إلى الاستثمار في الابتكارات، ودعم الشباب وتشجيعهم، منعاً لتعرضهم للإحباط.

وأشار إلى أن الإمارات أرض للمواهب، الذين يملكون إمكانات كبيرة، لافتاً إلى أن البعض كان يصفه في البداية بالجنون، لكن اختراعاته أصبحت حالياً واقعاً.

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وأعرب عن أمله في إنشاء جمعية للمخترعين الخليجيين، تقوم بتعريف المخترعين ببعضهم، وتشجيعهم على المضي قدماً في طريقهم.

وكان وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، أكد في افتتاح الملتقى أن رؤية دولة الإمارات تقوم على اقتصاد تنافسي متنوّع، قائم على المعرفة والابتكار، مشيراً إلى تدشين الدولة مبادرات متعددة لتشجيع الاختراع، مثل تبني أسبوع للابتكار، وإنشاء مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وغيرهما.

وأشار إلى أن الابتكار عامل رئيس في تنويع اقتصاد الدولة، الذي أصبح النفط يسهم بنحو 25.6% فقط من الناتج المحلي.