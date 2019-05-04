الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■ قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس زائر خليجي ثلاثة أشهر، بعد إدانته بالاعتداء على رجل شرطة أثناء محاولة القبض عليه، بعد تلقي بلاغ حول إثارته مشكلات بالقرب من أحد الفنادق. وقال الشرطي إنه توجه برفقة زميل له إلى موقع البلاغ في منطقة البرشاء، وشاهد المتهم يجري فيما يطارده حارس أمن، وحين حاول إيقافه تلقى ضربة على رأسه بشيء صلب، وتبين لاحقاً أنها عبوة زجاجية، وتدخل زميله للسيطرة على المتهم الذي أنكر التهمة أمام المحكمة، مشيراً إلى أنه لا يذكر شيئاً مما حدث، لأنه كان تحت تأثير المشروبات الكحولية.

■ أحالت النيابة العامة في دبي عاطلاً إفريقياً (40 عاماً)، إلى محكمة الجنايات، بتهمة جلب 78 كبسولة تحتوي على مخدر ميثافيتامين بإخفائها في أحشائه، ومحاولة إدخالها إلى الدولة عبر مطار دبي.

وقال شاهد من جمارك دبي إنه كان على رأس عمله في المبنى رقم 3، وكلف بضبط المتهم بعد الاشتباه فيه، فسأله عما إذا كان يحوز شيئاً يريد الإفصاح عنه، لكنه أنكر، فتم اقتياده إلى جهاز فحص الأحشاء، ولوحظ وجود أشياء غريبة في معدته، وبمواجهته اعترف بأنه يحوز كبسولات مخدرة، فأحيل إلى مكتب مكافحة المخدرات.

■ باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مندوب مبيعات عربي، غافل رجلاً أثناء سيره في أحد الأزقة، وأمسك رقبته، وشل حركته، وسرق حافظة نقوده، وفر هارباً، ووجهت إليه النيابة ارتكاب جناية السرقة بالإكراه.